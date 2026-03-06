[헤럴드경제=이명수 기자] 강남 일대에서 불법전단지를 지속적으로 살포한 일당의 총책이 처음으로 경찰에 구속됐다.

노컷뉴스에 따르면, 서울경찰청은 6일 총책 A씨를 청소년보호법 위반 혐의로 체포해 구속했다고 6일 밝혔다.

A씨는 서울 강남역 일대에서 불법전단지를 대량 살포하다가 검거됐음에도 불구하고 부천과 일산으로 이동해 전단지를 살포한 혐의를 받는다. A씨는 지난 2024년과 작년에도 강남역 일대에서 선정적 문구가 적힌 불법 전단지를 무더기 살포하다 두 차례 검거된 바 있다.

경찰은 지난해 7월부터 지난달까지 A씨를 포함한 전단지 살포자 4명과 유흥업소 업주·종업원, 전단지 제작 인쇄소 업주 2명 등 총 8명을 입건해 수사하고 있다. 경찰은 인쇄소 압수수색 과정에서 A씨가 강남에서의 단속을 피해 타 지역에 살포할 전단지를 의뢰한 정황을 확보하고 A씨를 추적해 체포영장을 발부받은 것으로 파악됐다.

경찰은 A씨의 범행이 상습성과 시민들의 일상에 끼치는 해악이 있다고 보고 구속영장을 신청했다. 이후 추가 수사를 통해 이날 A씨를 구속 송치, 입건된 나머지 7명을 불구속 송치할 예정이다.