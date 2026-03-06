[헤럴드경제=나은정 기자] 영화 ‘왕과 사는 남자’가 1000만 관객 달성에 가까워지면서 조선 왕조 관련 도서에 대한 관심도 크게 늘고 있다.

6일 국립중앙도서관이 운영하는 ‘도서관 정보나루’에 따르면 영화 공식 개봉일인 지난달 4일 이후 단종(재위 1452∼1455)이나 세조(재위 1455∼1468), 조선 왕조 역사를 다룬 책 대출이 눈에 띄게 증가했다.

특히 이광수의 소설 단종애사(새움·2015)는 지난해 월평균 10~20건 수준이던 대출이 지난달 148건으로 폭증했다. 올해 1월 대출 건수 28건과 비교하면 5배 이상 증가한 수치다.

비전비엔피 출판사에서 2014년 펴낸 단종애사 역시 1월 10건에서 2월 42건으로 한 달 사이 대출이 급증했다. 이 작품은 이광수가 1928~1929년 동아일보에 연재했던 소설로, 작가 사후 70년이 지나 현재는 저작권이 소멸된 상태다.

단종실록과 세조실록을 다룬 역사 만화 ‘박시백의 조선왕조실록 5’(휴머니스트·2005) 또한 영화 개봉 전후로 월별 대출 건수가 70건에서 186건으로 두 배 이상 늘었다.

한국사 강사 설민석이 출간한 ‘설민석의 조선왕조실록 : 대한민국이 선택한 역사’도 지난달 총 586차례 대출되며 관심을 모았다. 최근 한 달간 이 책을 대출한 이용자 중에서는 30대 여성 이용자가 67건으로 가장 많았다.

‘왕사남’ 열풍은 서점가에서도 나타나고 있다. 교보문고에 따르면 영화가 개봉한 지난달 4일부터 이달 2일까지 약 한 달 동안 ‘조선왕조실록’을 키워드로 한 도서 판매량은 개봉 이전 기간보다 2.9배 늘었다.

온라인 서점 예스24도 영화 개봉 이후 약 한 달 동안 ‘단종’을 키워드로 한 도서 판매량이 전년 같은 기간보다 2565.4% 증가했다고 밝혔다.