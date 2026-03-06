BMW X7 기반 M 스포츠 프로 패키지 마리나 베이 블루·드라빗 그레이 한정 적용

[헤럴드경제=권제인 기자] BMW 코리아가 오는 10일 오후 3시부터 BMW 샵 온라인을 통해 3월 온라인 한정 에디션 2종을 출시한다고 6일 밝혔다.

이번 달에는 럭셔리 스포츠 액티비티 비히클(SAV) BMW X7을 기반으로 정규 모델에서는 선택할 수 없는 외장색과 M 스포츠 프로 패키지를 더해 희소성과 완성도를 높였다. BMW X7 M60i xDrive M 스포츠 프로 마리나 베이 블루 에디션과 BMW X7 xDrive40d M 스포츠 프로 드라빗 그레이 에디션으로 구성되며, 두 모델 모두 BMW 코리아의 온라인 판매 채널인 BMW 샵 온라인을 통해 판매된다.

‘BMW X7 M60i xDrive M 스포츠 프로 마리나 베이 블루 에디션’은 플래그십 SAV의 존재감과 BMW M 브랜드의 고성능을 결합한 모델이다. 차체에는 BMW M을 대표하는 색상인 ‘M 마리나 베이 블루 메탈릭’을 적용해 대담한 이미지를 강조했다.

차체에는 BMW M을 대표하는 색상 중 하나인 ‘M 마리나 베이 블루 메탈릭’을 적용해 한층 대담한 분위기를 연출한다. 전면부에는 어댑티브 LED 헤드라이트 내부를 어둡게 처리한 M 라이트 섀도우 라인과 BMW 키드니 아이코닉 글로우가 적용된 검은색 그릴이 조합돼 강렬한 인상을 완성한다.

전면부에는 어댑티브 LED 헤드라이트 내부를 어둡게 처리한 M 라이트 섀도우 라인과 BMW 키드니 아이코닉 글로우가 적용된 블랙 그릴을 조합해 강렬한 인상을 완성했다. 22인치 V 스포크 제트 블랙 휠과 검은색 M 스포츠 브레이크, M 하이글로스 섀도우 라인 등으로 고성능 모델 특유의 디자인을 강조했으며, 탄소 섬유 강화 플라스틱 소재의 M 카본 미러 캡도 적용했다.

실내는 갈색 계열 타투포 색상 BMW 인디비주얼 메리노 가죽과 M 카본 파이버 인테리어 트림으로 마감해 고급스러움과 스포티함을 동시에 구현했다. 여기에 파노라마 글라스 루프 스카이 라운지, 바워스 & 윌킨스 다이아몬드 서라운드 사운드 시스템, 5존 자동 공조장치 등을 기본 탑재했다. 7인승 시트 구성을 기본 제공해 실용성도 높였다.

이 모델에는 M 트윈파워 터보 V8 가솔린 엔진이 탑재돼 최고출력 530마력, 최대토크 76.5㎏·m의 성능을 발휘한다. 정지 상태에서 시속 100㎞까지 가속하는 데 걸리는 시간은 4.7초다. 또한 48볼트 마일드 하이브리드 시스템과 함께 2-액슬 어댑티브 에어 서스펜션, M 스포츠 디퍼렌셜, 후륜 조향 기능인 인테그럴 액티브 스티어링, 액티브 롤 컴포트(ARC)를 포함한 이그제큐티브 드라이브 프로 등이 적용됐다.

이 모델은 7대 한정 판매되며 가격은 1억8600만원(이하 부가세 포함, 개별소비세 3.5% 기준)이다.

또 다른 모델인 ‘BMW X7 xDrive40d M 스포츠 프로 드라빗 그레이 에디션’은 BMW X7 xDrive40d 7인승 모델에 BMW 인디비주얼 페인트와 M 스포츠 프로 패키지를 적용한 한정 모델이다.

외장에는 BMW 인디비주얼 드라빗 그레이 메탈릭을 적용해 도시적인 이미지를 강조했다. BMW 키드니 아이코닉 글로우 그릴과 M 라이트 섀도우 라인이 적용된 어댑티브 LED 헤드라이트가 조화를 이룬다. 측면에는 M 하이글로스 섀도우 라인 몰딩과 함께 파란색 캘리퍼의 M 스포츠 브레이크, 22인치 V 스포크 제트 블랙 휠을 적용해 스포티한 디자인을 완성했다.

실내는 타투포 색상 BMW 인디비주얼 메리노 가죽과 M 카본 인테리어 트림, M 시트벨트를 적용해 고급감과 역동성을 강조했다. 또한 파노라마 글라스 루프 스카이 라운지와 5존 자동 공조장치, 뒷좌석 롤러 선블라인드 등을 기본 사양으로 제공한다.

파워트레인은 직렬 6기통 디젤 엔진을 탑재해 최고출력 340마력, 최대토크 73.4㎏·m의 성능을 낸다. 정지 상태에서 시속 100㎞까지 가속하는 데 5.9초가 걸린다. 여기에 48볼트 마일드 하이브리드 시스템과 에어 서스펜션, 인테그럴 액티브 스티어링, 이그제큐티브 드라이브 프로 등을 기본 적용했다.

BMW X7 xDrive40d M 스포츠 프로 드라빗 그레이 에디션은 15대 한정 판매되며 가격은 1억6050만원이다.