한국자동차기자협회 ‘올해의 차’ 영예 구매 고객에게 트랙 체험 이용권 증정

[헤럴드경제=서재근 기자] 메르세데스-벤츠 코리아가 공식 온라인 세일즈 플랫폼 ‘메르세데스-벤츠 스토어’에서 고성능 2-도어 쿠페 ‘메르세데스-AMG GT’ 구매 고객을 대상으로 온라인 스페셜 캠페인을 3월 한 달간 진행한다고 6일 밝혔다.

이번 온라인 스페셜 캠페인은 ‘메르세데스-AMG GT’가 모터스포츠 기술을 기반으로 한 압도적인 주행 성능을 인정받아 한국자동차기자협회 ‘2026 올해의 차’에서 ‘올해의 퍼포먼스’를 수상한 것을 기념해 기획됐다.

오는 31일까지 벤츠 스토어를 통해 해당 모델을 예약하고 최종 출고를 완료한 고객에게는 트랙과 오프로드에서 각각 벤츠 차량만의 퍼포먼스를 생생하게 체험할 수 있는 ‘메르세데스-AMG 익스피리언스’ 또는 ‘메르세데스-벤츠 SUV 익스피리언스’ 이용권을 증정한다. 고객은 AMG 및 SUV 익스피리언스에서 제공되는 프로그램 중 1개 프로그램을 선택할 수 있으며(AMG 어드밴스드 제외), 선택한 프로그램 이용권은 인당 2매 제공된다.

‘메르세데스-AMG 익스피리언스’는 전문 인스트럭터의 지도 아래 레이스 트랙에서 고속 주행과 코너링, 제동 등 다양한 레이싱 기술을 익히며 AMG모델의 짜릿한 주행 성능을 직접 체험하는 프로그램이다.

‘메르세데스-벤츠 SUV 익스피리언스’는 참가자들이 험준한 경사와 자갈길, 급격한 굴곡 등 실제 자연 지형을 활용한 다양한 코스에서 메르세데스-벤츠 SUV의 안정적인 접지력과 강력한 힘을 직접 경험할 수 있는 프로그램이다.

메르세데스-AMG GT는 모터스포츠 DNA를 탑재한 최상위 스포츠카로, 탁월하고 역동적인 주행을 원하는 운전자들을 위한 강력한 퍼포먼스와 함께 스타일리시한 디자인을 갖춘 것이 특징이다. 메르세데스-벤츠 코리아는 지난해 5월 ‘GT 55 4MATIC+’를, 11월에는 고성능 PHEV 모델인 ‘GT 63 S E 퍼포먼스’를 각각 출시했다.

GT 55 4MATIC+는 메르세데스-AMG의 ‘원 맨 원 엔진’ 원칙이 적용된 엔진과 첨단 기술력의 조화로 최고 출력 476마력, 최대 토크 71.4㎏f·m의 강력한 성능을 발휘한다. 특히 최대 토크는 1세대 GT 라인업 중 가장 강력한 퍼포먼스를 발휘했던 GT R 모델과 동일한 수준을 자랑한다.

GT 63 S E 퍼포먼스는 포뮬러 1TM 기술에 기반한 AMG 고성능 배터리, 전기 모터로 구성된 P3 하이브리드 시스템을 탑재해 2세대 GT 중 가장 강력한 성능인 시스템 최대 출력 816마력 및 최대 토크 1420Nm를 발휘한다. 또한 정지 상태에서 100㎞/h까지 단 2.8초 만에 도달해 역대 AMG 양산 차량 중 가장 빠른 가속력을 자랑한다.