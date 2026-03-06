기업·브랜드 아이덴티티부터 제품·패키지까지 글로벌 디자인 역량 입증…‘디자인 경영’ 전략 결실

[헤럴드경제=최은지 기자] 홈 라이프스타일 솔루션 기업 앳홈이 기업 및 브랜드 아이덴티티, 제품 및 패키지 디자인 등 총 4개 부문에서 독일 ‘iF 디자인 어워드 2026(iF Design Award 2026)’ 본상을 수상했다고 6일 밝혔다.

이번 수상으로 앳홈은 2024년부터 올해까지 3년 연속 iF 디자인 어워드 수상이라는 기록을 세우게 됐다. 앳홈은 지난 2024년 톰(THOME) 커뮤니케이션 브랜딩 부문 본상을 시작으로, 2025년에는 톰 ‘더글로우’ 제품 디자인 본상 및 미닉스 무선청소기 ‘더슬림’의 골드 위너(Gold Winner) 선정 등 매년 괄목할 만한 성과를 거둬왔다.

독일 iF 디자인 어워드는 레드닷, IDEA와 함께 세계 3대 디자인상으로 꼽히는 권위 있는 시상식이다. 올해는 전 세계 68개국에서 약 1만여개의 작품이 출품되어 디자인의 혁신성, 사용성, 지속가능성을 두고 치열한 경쟁을 펼쳤다.

올해 앳홈은 기업 아이덴티티(CI) 리뉴얼을 통해 ‘Life Focus Design, Hidden Solution(삶을 중심에 둔 디자인으로 일상 속 숨겨진 해답을 찾는다)’이라는 슬로건을 제시하며 기업 정체성을 시각화하는 데 성공했다. 특히 첫 글자 A에 적용된 ‘삼각형 엣지(Triangle Edge)’ 모티프는 기업 철학을 연결하는 핵심 요소로 호평받았다.

가전 브랜드 ‘미닉스(Minix)’는 브랜드 정체성을 ‘Miniful(작지만 공간을 가치 있게 채운다)’로 재정의해 브랜드 아이덴티티 부문에서 본상을 받았다. 이달 출시 예정인 미니건조기 역시 ‘합리적 미니멀리즘’을 바탕으로 자원 효율성과 사용성을 높인 점을 인정받아 제품 디자인 부문 수상작으로 선정됐다. 프라이빗 에스테틱 브랜드 ‘톰(THOME)’의 ‘T필 프로그램’은 감각적인 원통형 오브제 용기를 적용해 패키지 디자인 부문 본상을 수상했다.

이 같은 성과는 앳홈이 브랜드 전략 단계부터 디자인을 핵심 가치로 반영하고, 전담 조직을 운영하며 디자인 시스템을 고도화해 온 결과로 풀이된다.

나세훈 앳홈 디자인 총괄(CDO)은 “앳홈은 디자인을 단순히 외형을 표현하는 수단이 아니라, 문제를 정의하고 해결하는 방법으로 접근해 왔다”며 “브랜드 아이덴티티부터 제품 설계까지 일관된 디자인 철학을 구축해 온 점이 글로벌 무대에서 인정받은 비결”이라고 전했다.