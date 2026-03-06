파리·로마·바르셀로나 등 인기 차세대 항공기 도입으로 경쟁력 강화

[헤럴드경제=정경수 기자] 티웨이항공의 유럽 노선 예약률이 상승세를 보이며 장거리 노선 수요 확대가 이어지고 있다.

티웨이항공은 올해 하계 시즌(3~10월) 유럽 노선 예약률이 전년 동기 대비 평균 14% 증가했다고 6일 밝혔다. 봄·여름 여행 시즌을 앞두고 자유여행과 신혼여행 수요가 동시에 늘어난 영향으로 분석된다.

티웨이항공은 현재 유럽 ▷파리 ▷로마 ▷바르셀로나 ▷프랑크푸르트 노선을 비롯해 ▷대양주(시드니) ▷북미(밴쿠버) 등 장거리 노선을 운항하며 노선 경쟁력 강화에 나서고 있다.

장거리 노선 확대에 맞춰 기단 현대화도 추진하고 있다. 티웨이항공은 올해부터 에어버스의 차세대 친환경 항공기 A330-900NEO를 순차적으로 도입할 계획이다. 이 항공기는 기존 기종 대비 연료 소비와 이산화탄소 배출량을 약 25% 줄일 수 있는 것으로 알려졌다.

신규 항공기는 유럽 등 장거리 노선에 투입될 예정으로, 장거리 운항에 최적화된 성능을 바탕으로 운항 효율성과 기재 활용도를 높일 것으로 기대된다.

고객 서비스 강화에도 나섰다. 티웨이항공은 인천국제공항 제1여객터미널에 ‘프리미엄 체크인’ 전용 카운터를 새롭게 마련했다. 이를 통해 고객 대기 시간을 줄이고 보다 쾌적한 공항 이용 환경을 제공한다는 계획이다.

또한 공식 홈페이지와 모바일 앱을 전면 개편해 예약, 부가서비스 신청, 온라인 체크인, 탑승권 확인 등 여행 전 과정의 디지털 편의성도 강화했다. 모바일 앱을 통해 사전 좌석 지정, 추가 수하물 구매, 기내식 사전 주문 등 다양한 부가서비스를 미리 신청할 수 있어 공항 수속도 보다 원활해질 것으로 기대된다.

티웨이항공 관계자는 “유럽 노선을 중심으로 장거리 여행 수요가 꾸준히 증가하며 예약률 상승 흐름이 이어지고 있다”며 “앞으로도 안전 운항을 최우선으로 합리적인 운임과 고객 서비스 강화를 통해 고객 만족도를 높여 나가겠다”고 말했다.