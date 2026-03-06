[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] 부산관광기업지원센터가 ‘2026 부산관광스타트업 공모전’을 개최한다.

부산관광스타트업 공모는 창의·매력적인 관광기업 발굴, 지역 관광분야 창업 생태계 활성화와 기업 경쟁력 강화를 목표로, 오는 9일부터 25일까지 접수가 진행된다. 모집 분야는 초기, 성장, 지역상생 관광스타트업 등 3개 분야로, 20여개사를 모집할 계획이다.

부산 소재 기업(사업자)을 비롯해 타지역 기업 중 부산 신규 사업자 등록 예정 기업(사업자), 예비 창업자 등 관광 분야 사업 아이디어나 계획을 보유한 개인·기업이면 누구나 참여할 수 있다.

특히 부산시와 센터는 올해 모집 유형에 인공지능(AI)·디지털 플랫폼 기반의 기술 혁신형 유형을 신설해 관광산업의 경쟁력을 한층 강화한다.

모집유형은 ▷스마트관광(신설) ▷데이터·운영테크 ▷인프라·공간혁신 ▷체험·테마관광 ▷지역특화·로컬콘텐츠 등 5개다.

시와 센터는 올해 최종 선발된 기업에는 ▷1000만원에서 최대 3000만원이 사업화 지원금, ▷센터 내 입주 기회, ▷정부지원사업 연계 자문(컨설팅) 등 기업이 체감할 수 있는 실질적인 지원을 제공해 공모를 내실화한다는 계획이다.

공모에 참여하기를 희망하는 개인과 기업은 한국관광산업포털 투어라즈(touraz.kr)를 통해 신청서를 제출하면 되며, 1차 서류심사와 2차 면접 심사를 거쳐 4월 중 최종 선정된다.