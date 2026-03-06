[헤럴드경제=최원혁 기자] 독일 분데스리가 바이에른 뮌헨의 수비수 김민재가 휠체어를 탄 팬에게 보여준 특급 매너에 독일이 감동했다.

4일(한국시각) 독일 매체 ‘빌트’는 “김민재는 최근 몇달 동안 저조한 경기력으로 자주 비판을 받아왔다. 하지만 이번 행동은 칭찬 받아 마땅했다”며 김민재의 훈훈한 미담을 비중 있게 보도했다.

매체에 따르면 지난 3일 비공개 훈련 후 바이에른 선수단은 마케팅 오찬을 위해 제베너 슈트라세에 들렸다. 바이에른의 열혈 팬인 대니는 그곳에서 자신들의 우상을 기다렸다. 대니는 나더작센주에서 왔는데, 제베너 슈트라세까지 무려 720km나 떨어진 곳이었다.

차를 몰고 나오던 김민재는 휠체어에 앉아 있던 대니를 발견하자 곧바로 차를 멈췄다. 창문만 내리는 대신 직접 차에서 내려 팬에게 다가갔다. 김민재는 대니와 포옹을 나누고 미니 축구공에 사인했고 남편 악셀의 사진 촬영 요청에도 흔쾌히 응했다.

매체는 “김민재의 작은 행동이었지만 큰 감동을 주었다”며 “대니는 정말 특별한 경험을 했을 것”이라고 전했다.

김민재의 이처럼 따뜻한 행동은 다른 바이에른 스타들과 비교됐다. 매체에 따르면 마이클 올리세와 알폰소 데이비스는 천문학적인 슈퍼카를 타고 전속력으로 팬을 지나쳐 간 것으로 알려졌다. 평소에는 친절한 것으로 알려진 해리 케인조차도 시간이 촉박해서 서둘러 떠난 것으로 전해졌다.