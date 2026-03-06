[헤럴드경제=박병국 기자]서울 서초구(구청장 전성수·사진)는 ‘2026 함께키움 공동육아’에 참여할 지역 내 영유아 가정을 선정해 3월부터 본격적인 사업 운영에 나선다.

‘함께키움 공동육아’는 미취학 영유아 자녀를 둔 3가족 이상으로 구성된 모임의 육아 활동을 지원하는 서초구만의 육아공동체 사업이다. 양육자가 직접 기획한 공동육아 모임 활동이나 뮤지컬, 전시 등 다양한 문화체험 활동을 지원하고 양육자 간 문화생활 모임 활동도 함께 지원하고 있다.

올해로 16년째를 맞은 함께키움 공동육아는 2011년 10개 모임, 51가정의 참여로 시작해 올해는 영유아 893명의 737가정으로 구성된 180개 모임이 선정되는 등 사업 규모가 확대되고 있다.

특히 올해부터는 활동 기간을 기존 9개월(3월~11월)에서 12개월(3월~익년도 2월)까지 3개월 연장하고, 양육자 1인당 지원되는 활동비도 1만5000원에서 간식비 5000원을 포함한 2만원으로 상향 조정하는 등 지원을 확대한다.

아울러 6월 ‘함께하는 스페셜 DAY’, 8월 ‘함께키움 운동회’ 등 온 가족들이 함께 참여할 수 있는 프로그램도 개최된다. 또, 10월에는 ‘사진·숏폼 공모전’을 통해 모임별 활동 사례를 공유하고 이를 책자로 발간할 예정이다. 12월에는 참여자 간 소통과 교류의 장인 ‘함께키움 공동육아 성과보고회’도 개최한다.

전성수 서초구청장은 “올해 더욱 확대된 함께키움 공동육아 활동 지원을 통해 부모들의 양육 부담과 고립감을 줄이고 돌봄의 질은 높일 수 있을 것으로 기대한다”며, “앞으로도 선제적인 보육정책을 추진해 ‘아이 낳고 키우기 좋은 도시’ 서초의 보육 전성시대를 만들어 나가겠다”고 말했다.