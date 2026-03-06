AX 기반 운영·의사결정 체계 고도화…데이터 중심 경영 강화 백판지 누적 생산 1042만톤…50개국 수출 네트워크 구축

[헤럴드경제=홍석희 기자] 깨끗한나라는 창립 60주년을 맞아 제조 기반 경쟁력을 인공지능 전환(AX) 인프라로 고도화하고 기술과 데이터 역량을 강화해 생활 혁신 설루션 플랫폼 기업으로 도약하겠다는 미래 비전을 6일 발표했다.

7일 창립 60주년을 앞둔 최현수 깨끗한나라 회장은 “지난 60년 동안 수많은 경쟁과 위기, 산업 재편 속에서도 책임 있는 판단과 실행으로 현재의 기반을 만들었다”며 “플랫폼으로 연결되고 데이터로 고도화되며 실행으로 증명되는 체계를 통해 다음 60년을 준비하겠다”고 밝혔다.

깨끗한나라는 기존 제조 경쟁력 중심 성장 기반 위에 AX를 핵심 인프라로 접목해 운영과 의사결정 체계를 고도화한다는 계획이다. AX는 단순한 기술 도입을 넘어 기업 운영 방식을 정교하게 개선하는 기반으로, 향후 사업 전반의 체질 개선을 뒷받침하는 역할을 하게 된다.

사업부별 전략 방향도 제시됐다. HL(Home&Life) 사업부는 데이터 기반으로 브랜드와 고객 경험을 정교하게 연결하고 PS(Packaging Solution) 사업부는 친환경 설계와 공급망 역량을 강화해 패키징 설루션 경쟁력을 높여나갈 계획이다.

공장 운영은 자동화와 데이터 기반 관리 체계를 강화하고 글로벌 공급망 관리(SCM) 최적화를 통해 시장 대응력을 높인다. 동시에 자원순환 체계와 에너지 전환을 병행해 지속가능한 성장 기반도 강화할 방침이다.

깨끗한나라는 창립 60주년을 기념해 지난 60년의 변화와 주요 성과를 정리한 인포그래픽도 공개했다.

자료에 따르면 1996년 이후 백판지 누적 생산량은 약 1042만톤을 기록했다. 깨끗한나라, 보솜이, 순수한면 등 26개 생활용품 브랜드를 중심으로 제품군을 확대하며 국내외 유통 채널을 확장해 현재 약 50개국 수출 네트워크를 구축했다.

또 약 1900억원 규모의 친환경 설비 투자를 진행하며 제조 경쟁력과 환경 대응 역량을 강화하고 있다.

인포그래픽에는 1966년 제지 산업 기반 구축을 시작으로 사업 다각화와 해외시장 진출, 생활용품 포트폴리오 확대, 생활문화 기업 전환, 생활 혁신 설루션 플랫폼 기업으로 이어지는 6단계 성장 과정도 제시됐다.

깨끗한나라 관계자는 “창립 60주년을 계기로 회사의 변화 흐름을 다시 정리하고 향후 방향을 보다 명확히 설정했다”며 “제조 기반 경쟁력을 유지하면서 AX와 에너지, 데이터 중심 체계를 강화해 미래 경쟁력을 확보해 나가겠다”고 말했다.