서울·수도권 대학생 대상 9명 선발…3월 6일부터 20일까지 접수 유튜브·인스타그램 숏폼 콘텐츠 제작 활동…우수 활동자 포상

[헤럴드경제=홍석희 기자] 한국중소벤처기업유통원은 서울 목동에 위치한 중소기업 전용 ‘행복한백화점’에서 소비자 접점 확대를 위한 대학생 서포터즈를 모집한다고 6일 밝혔다.

이번 서포터즈 모집은 최근 SNS를 중심으로 확산되는 숏폼 콘텐츠 트렌드를 활용해 행복한백화점 방문을 유도하고 중소기업 제품 소비를 촉진하기 위해 마련됐다.

한국중소벤처기업유통원은 올해 총 9명의 대학생 서포터즈를 선발해 운영할 계획이다.

지원 가능한 대상은 서울과 수도권에 거주하는 대학생, 휴학생, 대학원생이다. 지원자는 개인 SNS 계정 링크와 15초에서 30초 분량의 샘플 영상 1편, 콘텐츠 소재 아이디어 기획안 1건을 제출해야 한다.

모집 기간은 3월 6일부터 20일까지 약 2주간이며 한국중소벤처기업유통원과 행복한백화점 홈페이지에 게시된 네이버폼을 통해 신청할 수 있다.

서포터즈로 선발되면 월 2회 행복한백화점 홍보 숏폼 콘텐츠를 제작해 개인 유튜브 또는 인스타그램 계정에 게시하게 된다. 활동에 필요한 비용이 지원되며 활동 종료 후 수료증이 발급된다.

또 활동 실적에 따라 우수 활동자에게는 별도 포상도 제공될 예정이다.

이태식 한국중소벤처기업유통원 대표이사는 “유튜브와 인스타그램을 중심으로 직관적인 숏폼 콘텐츠가 소비 트렌드를 주도하고 있다”며 “입점 중소기업의 성장과 매출 확대를 지원하기 위해 대학생 서포터즈를 선발하게 됐다”고 말했다.