AI 시대 국가교육 기본 틀·체계 재정립 논의 국가교육 정책 전반 반영할 원칙·과제 토론

[헤럴드경제=김용재 기자] 국가교육위원회가 인공지능(AI) 전환 시대에 대응한 국가교육의 방향성을 점검하기 위한 논의에 나선다.

국가교육위원회(이하 국교위)는 6일 오전 서울 중구 한국프레스센터에서 ‘AI 전환 시대 국가교육 비전 포럼’을 개최한다고 밝혔다. 이번 포럼은 AI 기술 확산이 산업과 경제를 넘어 사회 전반의 구조적 변화를 이끄는 상황에서 국가교육 정책 전반에 반영해야 할 원칙과 과제를 짚기 위해 마련됐다.

국교위는 미래사회의 핵심 화두를 중심으로 각계 전문가의 의견을 모아 AI 시대 국가교육의 중장기 청사진을 마련하겠다는 구상이다. 국교위 관계자는 “포럼은 국교위가 중장기 국가교육발전계획 수립에 필요한 전문가 의견을 수렴하는 첫 단계라는 점에서도 의미가 있다”라고 설명했다.

기조발제는 박태웅 녹서포럼 의장 겸 국가인공지능전략위원회 AX 공공분과장이 맡는다. 발제 주제는 ‘AI 전환 시대에 대한 이해 및 AI 강국으로 도약을 위한 교육의 역할’이다. 박 의장은 ▷AI 전환이 갖는 문명사적 의미 ▷AI 시대에 필요한 인재상과 교육 방향 ▷AI 시대 국가 차원의 전략 과제 등을 제시할 예정이다.

발제 이후에는 국가교육위원회 위원과 전문위원회·특별위원회 위원장 등이 참여하는 질의응답과 종합토론이 이어진다. 토론에서는 AI 전환이라는 구조적 변화 속에서 국가교육의 기본 틀과 체계를 어떻게 재정립할 것인지 주요 교육 현안에 AI를 어떻게 접목할 것인지 등을 놓고 논의가 이뤄질 전망이다.

국교위는 이번 포럼에서 제시된 제언과 토론 내용을 향후 중장기 국가교육발전계획 수립 과정에 반영한다는 계획이다.

차정인 국가교육위원장은 “AI 전환이라는 거대한 흐름 속에서 국가교육이 시대 변화에 부합하기 위해 어떤 부분을 보완하고 재설계해야 하는지 점검할 필요가 있다”며 “이번 포럼이 국가교육의 기본 틀을 점검하고 AI 전환 시대에 적합한 중장기 국가교육발전계획 수립을 위한 건설적인 제언과 의미 있는 논의가 오가는 소통의 장이 되기를 기대한다”고 말했다.