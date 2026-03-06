이상징후 사전 진단 공동관제시스템, 열화상카메라 등 9개 품목 지원

[헤럴드경제=박병국 기자]서울 강남구(구청장 조성명·사진)가 전기차 충전소 화재 예방을 위해 ‘전기차 충전소 안전시설 구축 지원사업’을 지난해에 이어 올해도 시행한다.

지원은 안전시설 설치비의 50%를 보조하는 방식(보조금 50: 자부담 50)으로 지난해와 동일하다. 지원 금액은 지하주차장 면수에 따라 차등 적용하며 100면 미만은 417만원, 1000면 이상은 최대 1667만원까지 지원한다.

지원 대상은 지하 주차장에 전기차 충전기를 설치·운영 중인 공동주거시설(아파트·오피스텔·연립주택 등)과 공중이용시설이다. 지원 품목은 ▷OBD(On Board Diagnostics) 활용 배터리 이상징후 사전진단 공동관제시스템 ▷상방향 직수장치 ▷전기차 배터리 온도 모니터링 시스템 ▷열화상카메라 ▷간이스프링클러 ▷기존 CCTV 활용 화재 감지 시스템 ▷불꽃감지카메라 ▷AI 영상분석식 카메라 ▷화재예방형 IoT 무인단속기 등 9개 품목이다.

일부 품목은 안전성과 신뢰성을 확보하기 위해 기술 기준을 적용한다. OBD 기반 사전진단 공동관제시스템은 화재 및 배터리 상태 진단과 관련해 공인기관 성적서를 갖춘 제품이어야 한다. 기존 CCTV 활용 화재 조기감지 시스템은 한국인터넷진흥원(KISA)의 ‘지능형 CCTV 방화 인증’을 획득한 제품을 대상으로 한다. 배터리 온도 모니터링 시스템은 열화상카메라로 차량 하부 온도를 측정하고, 온도 상승 또는 위험 온도 도달 시 경보 기능을 갖춘 제품이어야 한다. 화재예방형 IoT 무인단속기는 IoT 보안인증(Lite 등급 이상)과 KC 전자파 적합 인증을 완료하고, 열화상카메라 탑재 등 화재 예방 기능과 충전구역 관리 관련 특허가 적용된 단말기 등 기준을 충족해야 한다.

신청을 원하는 시설은 지원신청서와 설치장소 자료(도면·현장사진 등), 설치계획(견적서 등)을 준비해 1차 모집 기간인 3월 27일까지 우편 또는 이메일로 제출하면 된다. 예산 범위 내에서 5월 22일까지 2차 모집도 추진한다.

조성명 강남구청장은 “전기차 보급 확대는 녹색 강남으로 나아가기 위한 과제인 만큼, 충전 인프라의 안전이 함께 따라가야 한다”며 “공동주거시설과 공중이용시설까지 안전시설 구축을 지원해 구민이 안심하고 편리하게 전기차 충전시설을 이용할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.