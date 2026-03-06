[헤럴드경제=박병국 기자]서울 양천구(구청장 이기재·사진)는 노후 주택의 에너지 효율을 높여 냉·난방비 부담을 완화하고, 친환경 건축물로의 전환을 유도하기 위해 ‘녹색건축물 조성 지원사업’ 진행한다고 6일 밝혔다.

지원 대상은 건축법에 따른 사용승인 후 20년 이상 경과한 단독주택(다중·다가구 포함)과 공동주택(다세대·연립주택)이다. 단열, 창호 교체 등 에너지 성능 개선 공사비의 50% 이내, 최대 1000만 원까지 지원한다. 특히 공항소음 피해지역의 경우 공사비의 25% 이내에서 최대 500만 원을 추가 지원해 해당 지역 주민의 경제적 부담을 완화할 예정이다.

지원 항목은 ▷외벽 및 천장 단열공사 ▷에너지효율등급 3등급 이상 기밀성 창호 교체 ▷고효율 LED 조명 교체 ▷에너지 성능 개선과 연계된 부대공사 등이 포함된다. 단, 에너지 효율 개선과 무관한 인테리어 공사 등은 제외된다.

지원 신청은 10월 16일까지 양천구청 주택과를 방문하거나, 등기우편 또는 이메일로 접수하면 된다. 예산 소진 시 조기 마감될 수 있다. 지원 대상과 지원 금액은 현장 조사와 공사 내역 검토를 거쳐 녹색건축물 조성 심의위원회 심의를 통해 결정된다.

공사는 지원 결정 통보 후 1개월 이내 착수해야 하며, 공사 완료 후 준공 완료 신고서와 지원금 교부신청서 등을 제출하면 지원금이 지급된다. 신청서식 등 자세한 사항은 양천구청 홈페이지 고시·공고 게시판에서 확인할 수 있다.

이기재 양천구청장은 “기후위기 대응은 거창한 노력이 아니라 우리 집의 에너지 효율을 높이는 작은 실천에서부터 시작될 수 있다”며 “생활비 부담도 줄이고, 탄소중립도 실현할 수 있는 이번 사업에 많은 관심과 참여 바란다”고 말했다.