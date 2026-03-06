한 포당 1만9400㎎ 고함량 알부민 복합물 함유 아르기닌·타우린·발효녹용 등 복합 배합

[헤럴드경제=최은지 기자] 팜젠사이언스는 벨기에산 프리미엄 알부민을 주성분으로 한 액상형 활력 에너지 제품 ‘솔루티 마시는 알부민 메가 부스터’를 자사몰 ‘솔루티’를 통해 공식 출시했다고 6일 밝혔다.

이번 신제품은 한 포당 1만9400mg의 고함량 알부민 복합물을 액상 형태로 담아 체내 흡수율을 극대화한 것이 특징이다. 특히 알부민 특유의 비린 맛을 최소화하기 위해 상큼한 파인애플 맛을 적용, 소비자의 섭취 편의성과 기호성을 동시에 잡았다.

단순 영양 보충을 넘어 즉각적인 에너지 부스팅을 위한 성분 조합도 눈에 띈다. 아르기닌 50mg과 타우린 40mg을 복합 배합했으며, 에너지 대사에 필수적인 비타민 B1, B2, B6와 9종 아미노믹스, 기력 보충에 효과적인 발효녹용추출액을 더해 최적의 활력 시너지를 낼 수 있도록 설계됐다.

팜젠사이언스 관계자는 “60년 제약 노하우를 가진 팜젠사이언스가 직접 성분을 설계하고, HACCP 인증 시설인 대원헬스케어에서 엄격한 품질 관리를 거쳐 제조한 신뢰할 수 있는 제품”이라며 “만성 피로를 느끼는 직장인이나 수험생, 기력이 떨어진 어르신들이 간편하게 활력을 충전하기에 적합하다”고 설명했다.

팜젠사이언스는 최근 선보인 지속성 비타민 ‘비타잉’에 이어 이번 ‘솔루티’ 알부민 제품 출시를 통해 헬스케어 사업 라인업을 한층 강화하게 됐다. 회사는 향후에도 고객 니즈에 부응하는 혁신적인 제품을 지속적으로 선보이며 건강식품 시장에서의 입지를 확대해 나갈 계획이다.