직계 가족 신규 가입 시 학습 브랜드별 맞춤 혜택 제공 방문학습·학원 최대 7만원 장학금, 화상영어는 1개월 학습비 지원

[헤럴드경제=홍석희 기자] 영어교육 전문기업 윤선생은 새 학기를 맞아 기존 회원의 가족이 신규 가입할 경우 다양한 혜택을 제공하는 ‘가족할인 페스타’를 3월 31일까지 진행한다고 밝혔다.

이번 프로모션은 형제·자매 등 직계 가족이 함께 학습을 시작할 경우 교육비 부담을 줄이고 가족 단위 학습 참여를 확대하기 위해 마련됐다.

행사 기간 동안 고객은 선택하는 학습 브랜드에 따라 맞춤형 혜택을 받을 수 있다. 방문학습과 학원, 공부방 등 오프라인 학습 브랜드의 경우 장학금 형태의 혜택이 제공된다. 대상 브랜드는 ‘윤선생영어교실’, ‘윤선생 IGSE아카데미’, ‘윤선생영어숲’, ‘윤선생 우리집앞영어교실’ 등이다.

해당 브랜드에 신규 가입할 경우 최대 7만원 장학금이 지급되며 장학금은 가입 후 3개월 동안 모바일 백화점 상품권 형태로 제공된다. 신청은 거주 지역 인근 윤선생 센터를 통해 가능하다.

화상영어 브랜드 ‘윤선생베이직’은 한 달 학습비 무료 혜택을 제공한다. 기존 회원의 가족이 신규 가입할 경우 약 7만9000원 상당의 1개월 학습비를 전액 지원받을 수 있으며 이벤트 신청은 윤선생 공식 홈페이지에서 가능하다.

윤선생 관계자는 “새 학기를 맞아 학부모들의 교육비 부담을 줄이고 가족이 함께 학습할 수 있는 환경을 조성하기 위해 이번 프로모션을 마련했다”며 “형제·자매 등 가족 구성원이 함께 공부하며 자연스럽게 학습 동기를 높이는 계기가 되길 기대한다”고 말했다.