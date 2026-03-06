AI·드론·로봇 등 첨단기술 중심 방산시장 재편…민간 기술 접목 확대 이노비즈협회·방산혁신기업협회 협력 MOU 체결…글로벌 방산시장 공동 개척

[헤럴드경제=홍석희 기자] 중소벤처기업부와 방위사업청은 6일 혁신 중소벤처기업의 방산 분야 진입 장벽을 완화하고 글로벌 방산시장 개척 방안을 논의했다고 밝혔다.

이날 행사는 경기 성남 판교 이노비즈협회 대회의실에서 열렸으며 이노비즈기업, 방산혁신기업, 방산 체계기업 등이 참석해 방산 산업 참여 확대와 협력 방안을 논의했다.

중기부와 방사청은 지난 2월 23일 공동 발표한 ‘방산 스타트업 육성방안’에 이어 성장 단계에 있는 혁신 중소기업의 방산시장 진출 확대 방안을 구체화했다.

또 이노비즈협회와 한국방산혁신기업협회는 방산 분야 기술사업화 협력 프로젝트 발굴과 국내외 판로 개척 등을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.

그동안 방위산업은 높은 부가가치에도 불구하고 방산 대기업 중심 구조가 고착돼 혁신 중소벤처기업의 신규 진입이 쉽지 않은 산업으로 평가돼 왔다.

그러나 최근 글로벌 방산시장이 인공지능(AI), 드론, 로봇 등 첨단 기술 중심으로 빠르게 확대되면서 민간 혁신기술 접목과 중소벤처기업의 참여 확대 필요성이 커지고 있다.

중기부와 방사청은 ‘방위산업 대전환을 통한 글로벌 방산 4대 강국 도약’을 목표로 방산 스타트업 육성부터 혁신 중소기업의 기술사업화, 시장 진출 확대, 글로벌 방산시장 개척 협력을 강화할 계획이다.

중기부는 민군 협력 기반 방산 혁신기술 연구개발(R&D), 방산 기술 사업화 및 판로 연계, 글로벌 방산시장 공동 개척, 대·중소기업 상생협력 생태계 확대 등을 중점 추진한다.

방사청은 유망 기업 발굴과 국방 분야 전환 지원을 통해 방산 진입을 촉진하고 첨단 분야 혁신기업의 방산 참여를 가속화하는 한편 납품과 수출 등 실질 성과 창출을 지원할 방침이다.

한성숙 중기부 장관은 “방산 패러다임이 규모의 경제에서 혁신의 속도로 전환되면서 창의적인 아이디어와 독자적 기술력을 가진 중소벤처기업에 새로운 기회가 열리고 있다”며 “R&D부터 사업화, 해외 판로 개척까지 전폭적인 지원을 통해 글로벌 방산시장의 핵심 주체로 성장하도록 돕겠다”고 말했다.

이용철 방사청장은 “이번 협약은 기술혁신형 중소기업의 방산 분야 진입을 위해 민간 협회 간 연계를 강화했다는 점에서 의미가 있다”며 “정부도 방산 진입 여건 개선과 지원 제도 강화를 통해 혁신기업 참여를 확대하겠다”고 밝혔다.