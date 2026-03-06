‘K-조선 초격차 경쟁력 확보’ 업무협약 체결

[헤럴드경제=유혜림 기자] 하나은행이 한화오션과 협력해 조선 산업과 협력업체를 아우르는 생산적 금융 지원 확대에 나선다고 6일 밝혔다.

하나은행은 지난 5일 한화오션과 ‘K-조선 초격차 경쟁력 확보’를 위한 업무협약을 체결했다. 이번 협약은 국가 전략산업인 조선업의 경쟁력 강화를 지원하고 생산적 부문으로의 자금 공급을 확대하기 위해 마련됐다.

양사는 협약을 통해 ▷생산적 금융 활성화를 위한 자금 지원 및 투자·펀드 조성 ▷국내외 제조시설 투자 및 수출 관련 여신 지원 ▷협력사 대상 직·간접 금융 지원 ▷협력사 맞춤형 금융 컨설팅 등 다양한 분야에서 공동 추진할 계획이다.

특히 조선업 협력사까지 포함하는 상생형 금융 지원 체계를 구축해 조선 산업 생태계 전반의 경쟁력 강화와 글로벌 진출 기반 마련을 지원한다는 방침이다.

이호성 하나은행장은 “국가 핵심 산업에 대한 생산적 금융 지원을 지속적으로 확대하고 있다”며 “한화오션과 함께 한국 조선 산업이 글로벌 선도 국가로 도약하는 데 마중물이 될 수 있도록 협력하겠다”고 말했다.

한편, 하나은행은 하나금융그룹의 ‘하나 모두 성장 프로젝트’를 통해 향후 5년간 생산적 금융 84조원, 포용금융 16조원 등 총 100조원 규모의 금융 지원을 추진하고 있다.