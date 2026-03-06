운송차질·대금 미수 등 피해 64건 확인…수출 중소기업 애로 급증 중동 특화 ‘긴급 물류바우처’ 도입…대체시장 발굴 지원 병행 고환율 대응 위해 정책자금 원금 거치기간 1년 연장 검토

[헤럴드경제=홍석희 기자] 중소벤처기업부는 6일 중소기업 유관 협·단체와 ‘중동 상황 중소기업 영향 점검 회의’를 열고 중동 지역 정세 불안으로 인한 수출 중소기업 피해 상황을 점검하고 대응 방안을 논의했다고 밝혔다.

이날 회의는 서울 여의도 중소기업중앙회에서 열렸다. 참가 유관기관은 산업통상자원부, 중소기업중앙회, 벤처기업협회, 이노비즈협회, 여성경제인협회, 코리아스타트업포럼, 과학기기공업협동조합, 전자산업협동조합, DHL코리아, 수출입은행, 한국무역협회, 중소벤처기업진흥공단 등이다.

중기부는 지난 2월 28일부터 중동 국가 수출 피해 및 애로사항을 접수한 결과, 3월 5일 오후 6시 기준 총 80개 기업 가운데 64건의 피해·애로 및 우려사항이 확인됐다. 피해 유형별로 보면 운송 차질이 22건으로 전체의 71.0%를 차지해 가장 많았고 대금 미수금 12건(38.7%), 물류비 증가 9건(29.0%), 출장 차질 5건(16.1%), 계약 보류 4건(12.9%) 순으로 나타났다.

이 같은 문제는 중동 지역 영공 및 호르무즈 해협 폐쇄 가능성, 현지 바이어 방한 취소, 선적 수출보험 비용 상승 등의 영향이 복합적으로 작용한 것으로 분석된다. 기업들의 주요 우려 사항으로는 사태 장기화에 따른 운송 차질 우려가 22건(66.7%)으로 가장 많았으며 바이어 연락 두절로 피해 상황 파악이 어렵다는 의견도 5건(15.2%) 확인됐다.

정부는 기존 수출바우처를 통한 국제 운송비 지원과 긴급경영안정자금, 보증 공급 등 지원책에 더해 중동 지역 상황에 특화된 ‘긴급 물류바우처’를 새로 도입하기로 했다. 긴급 물류바우처는 물류비 지원 한도를 상향하고 신속 지원을 위한 패스트트랙 절차를 적용하는 방식으로 운영될 예정이다.

또한 중동 정세 불안이 장기화될 경우를 대비해 대체 시장 확보를 위한 전략적 수출 컨소시엄을 운영하고 수출 상담회와 해외 전시회 참여 지원도 확대할 계획이다.

환율 변동성 확대에 따른 중소기업 부담 완화를 위해 정책자금 특별만기연장 조치도 추진된다. 원부자재 수입 비중이 높은 기업을 대상으로 정책자금 대출 원금 거치기간을 최대 1년 연장하는 방안이 검토되고 있다.

오기웅 중소기업중앙회 상근부회장은 “중동으로의 수출이 중단될 경우 기업의 자금 흐름 악화와 경영환경 악화로 이어질 가능성이 크다”며 “다양한 상황에 대비한 대응 시나리오 마련이 필요하다”고 말했다.

한성숙 중기부 장관은 “중동 상황과 관련한 중소기업 피해와 애로를 실시간으로 점검하고 현장의 목소리를 반영한 맞춤형 대책을 신속히 지원하겠다”며 “긴급 물류바우처와 정책자금 특별만기연장 조치를 조속히 준비해 추진하겠다”고 밝혔다.