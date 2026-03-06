기존 611만주에 임직원 보상분 300만주 추가 소각 전체 자사주의 74% 처분…주주가치 제고에 ‘승부수’ “지정학적 리스크 대응, 올해 매출 5조3000억원 달성 최선”

[헤럴드경제=최은지 기자] 셀트리온이 급변하는 시장 환경에 대응하고 주주가치를 극대화하기 위해 자사주 소각 규모를 대폭 확대한다.

셀트리온은 자사주 소각 규모를 기존 약 611만주에서 약 911만주로 확대하기로 하고, 해당 건에 대한 정기주주총회 안건 변경을 6일 공시했다. 이는 전날(5일) 종가 기준으로 약 1조9268억원에 달하는 대규모 물량이다.

당초 셀트리온은 주식매수선택권(스톡옵션) 보상 목적의 보유분을 제외한 611만주를 소각할 계획이었다. 그러나 이번 결정을 통해 스톡옵션용으로 분류됐던 약 300만주까지 소각 대상에 포함시켰다.

향후 임직원 스톡옵션 보상은 신주 발행을 통해 운용하되, 선(先) 소각 후 신주 발행 방식을 택해 총 발행 주식 수에는 영향이 없도록 조치할 방침이다. 이번에 소각되는 911만주는 셀트리온이 보유한 전체 자사주의 약 74%에 해당하는 수치다. 남은 323만주(약 26%)는 향후 미래 성장 동력 확보를 위해 활용될 예정이다.

셀트리온의 이번 결단은 주주가치 제고를 경영의 최우선 가치로 삼는 그룹의 철학이 반영된 결과다. 특히 최근 지정학적 리스크 등으로 시장 변동성이 커지는 상황에서 대규모 자사주 소각을 통해 시장의 신뢰를 공고히 하겠다는 의지로 풀이된다.

셀트리온은 이번 주주총회에서 상법 개정안의 취지를 선제적으로 반영해 ▷독립이사제 ▷집중투표제 의무화 ▷분리 선출 사외이사 증원 ▷전자주주총회 개최 등을 도입, 주주 권익 보호와 지배구조 선진화에도 앞장선다.

주주총회 안건에는 정관 변경, 1주당 750원의 현금배당을 포함한 재무제표 승인, 이사 선임의 건 등이 포함됐다. 사내이사 후보는 일신상의 사유로 퇴임하는 김형기 글로벌판매사업부 대표이사 대신 신민철 경영사업부 관리부문장(사장)으로 변경 상정됐다.

셀트리온 관계자는 “보유 자사주의 4분의 3에 달하는 물량을 소각하기로 한 것은 불안정한 시장 환경 속에서 주주 보호를 최우선으로 삼는 경영 방침에 따른 것”이라며 “기민한 시장 대응을 통해 기업 정도 경영의 책임을 다하고, 올해 매출 목표인 5조3000억원 달성을 위해 전사적 역량을 집중하겠다”고 밝혔다.