2033명 조사결과 위험군 422명 파악… 6개 위험군 정밀 분석 지역사회 및 정책적 대응 필요성 제기

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 은평구(구청장 김미경)는 지역 청년의 외로움과 고립·은둔 위험 실태를 파악하고 관련 정책을 추진하고자 ‘2025년 은평구 청년 실태조사’ 분석 결과를 발표했다.

은평구는 청년 고립 문제에 선제적으로 대응하기 위해 2021년 ‘은둔형 외톨이 지원 조례’를 제정, 2024년 전담 직원을 채용하는 등 관련 정책 기반을 단계적으로 마련해 왔다.

이번 실태조사는 이러한 정책 추진 과정에서 지역 청년의 외로움과 고립 위험을 더욱 체계적으로 파악하고 맞춤형 지원 방안을 마련하기 위해 추진됐다.

이번 조사는 지난해 4월부터 7월까지 지역 내 19~39세 청년을 대상으로 온라인과 오프라인으로 진행했다. 동주민센터와 사회복지기관, 청년센터 등 민관 협력 체계를 통해 총 743명의 조사 인력이 참여했다.

설문 응답자는 총 2033명이며, 분석 대상 1774명 가운데 위험군은 422명(23.8%), 일반군은 1352명(76.2%)으로 나타났다. 구는 서울시 기준의 위험군 분류에 ‘복합위험군’을 추가해 6개의 위험군으로 세분화하고, 지역 실정에 맞는 정밀 분석을 실시했다.

이번 통계 분석은 명지대학교 RISE(지역혁신중심 대학지원체계) 사업단과 협력해 진행, 지역 현안 해결을 위한 대학-지자체 협력 연구 방식으로 분석의 전문성을 높였다.

조사결과 청년의 고립·은둔 위험은 성별이나 연령 등 개인 요인보다 ▲주거환경 ▲가구 구성 ▲생활기능 ▲사회적 관계망의 질적 취약성 등 구조적 요인과 밀접한 관련이 있는 것으로 확인됐다.

특히 1인 가구 및 주거취약 청년의 위기도가 높았으며 연령이 높아질수록 생활·경제적 위기로 이어지는 경향을 보였다.

응답자 중 1인 가구는 28.6%, 원룸과 고시원 거주자는 3.9%로 나타났다. 이는 물리적 환경의 제약과 사회적 관계의 단절이 상호작용할 가능성이 높아 고립·은둔 회복을 위해 지속적인 관계 형성과 사회적 연결이 필요하다는 점을 보여준다.

구는 이번 조사 결과를 바탕으로 복지, 정신건강, 고용, 주거, 교육을 연계하여 고립·은둔 청년의 회복과 사회 참여, 자립을 돕는 통합 지원체계를 구축할 예정이다.

또, 지역 맞춤형 ‘은평형 회복 생태계’를 조성해 지속 가능한 지원 모델을 마련할 계획이다.

김미경 은평구청장은 “이번 조사는 청년들의 외로움과 고립 문제를 데이터로 확인했다는 점에서 의미가 크다”며 “청년이 단계적으로 회복 과정을 밟을 수 있도록 당사자 중심의 은평형 회복 시스템을 구축해 나가겠다”고 말했다.

이번 조사는 은평구청 통합돌봄과가 주관, 자세한 사항은 통합돌봄과로 문의하면 된다.