수요 보장된 TSMC 생산 물량 재배치…“H200 재고 25만 개 보유”

[헤럴드경제=정목희 기자] 세계 최대 인공지능(AI) 반도체 기업 엔비디아가 중국 수출용 칩 생산을 중단한 것으로 나타났다.

파이낸셜타임스(FT)는 5일(현지시간) 복수의 소식통을 인용해 엔비디아가 대만 파운드리(반도체 위탁생산) 업체 TSMC의 생산 설비를 H200 칩 생산에서 차세대 ‘베라 루빈(Vera Rubin)’ 칩 생산으로 전환했다고 보도했다.

이번 조치는 H200 칩의 중국 수출 승인 절차가 지연되고 있는 데다 중국의 잠재적인 규제 가능성이 제기된 데 따른 것으로 풀이된다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 지난해 12월 엔비디아 H200 칩의 중국 수출을 허용하겠다는 방침을 밝힌 바 있다. 그러나 엔비디아와 미국 상무부가 ‘고객확인제도(KYC·Know Your Customer)’ 등 세부 절차를 둘러싸고 이견을 보이면서 승인이 늦어지고 있는 것으로 전해졌다.

또 중국은 자국 기업들에 ‘필요한 경우’에 한해서만 H200을 구입하라는 지침을 내리는 등 중국산 AI 칩 사용을 장려하고 있는 것으로 전해졌다.

데이비드 피터스 상무부 차관보는 지난달 24일 연방 하원 외교위원회 청문회에서 H200이 중국에 아직 판매된 바 없다고 밝히기도 했다.

콜레트 크레스 엔비디아 최고재무책임자(CFO)도 지난달 25일 분기 실적발표 컨퍼런스콜에서 “중국 고객사를 위한 소량의 H200 제품에 대해 미국 정부의 승인을 받았으나 아직 매출을 창출하지 못했다”며 “중국으로 수입이 허용될지도 알 수 없다”고 밝힌 바 있다.

이 같은 상황에서 엔비디아는 불확실성을 줄이고 수요가 확실히 보장된 차세대 칩 생산으로 방향을 선회한 것으로 보인다.

엔비디아는 현재 H200 칩 재고 25만 개를 보유하고 있어 향후 중국에 반도체를 판매할 수 있게 되면 일단 기존 재고를 소진해 대응할 수 있을 것이라고 소식통은 전했다.