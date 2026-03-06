1365자원봉사포털 통해 간편 신청 가능... 수강료‧카페‧주차장 등 할인 혜택 제공

[헤럴드경제=박종일 선임기자]중랑구(구청장 류경기)가 자원봉사자의 헌신과 노고에 대한 예우를 강화하기 위해 ‘모바일 우수자원봉사자증’ 발급을 시행하고 다양한 혜택을 제공한다.

모바일 기반 발급 체계 구축과 함께 실질적인 인센티브를 내실화해 자원봉사 참여 동기를 높이고, 지역 내 자원봉사 문화 확산을 도모하기 위함이다.

중랑구 우수자원봉사자증은 직전 연도 1년간 50시간 이상 봉사활동에 참여한 자원봉사자에게 발급된다.

이번 모바일 발급 시스템 도입으로 대상자는 시간과 장소에 구애받지 않고 간편하게 신청할 수 있게 됐다.

우수자원봉사자증 소지자는 중랑구 내에서 다양한 할인 혜택을 받을 수 있다. ▲동 주민센터 자치회관 프로그램 수강료 50% 할인 ▲카페(망우카페·옹기문화마당·중랑장미카페) 30% 할인 ▲공영주차장 주차요금 30% 할인 ▲평생학습관 프로그램 수강료 30% 할인 ▲구립 체육시설 사용료 20% 할인이 제공된다.

신청은 1365자원봉사포털 누리집 또는 모바일 앱에 접속해 ‘모바일 우수봉사증’ 메뉴에서 하면 된다. 소속 센터 승인 후에는 스마트폰으로 즉시 확인 및 제시가 가능하다.

류경기 중랑구청장은 “자원봉사자들의 참여가 지역사회에 큰 힘이 되고 있다”며 “실질적인 혜택을 확대하고 예우 체계를 정비해 자원봉사자의 자긍심을 높일 수 있도록 관련 정책을 지속적으로 강화해 나가겠다”고 말했다.