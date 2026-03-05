취임 후 상인연합회와 첫 공식 만남 17개 지회장 등 20여명 참석 유동인구 감소·디지털 전환 방안 논의

[헤럴드경제=홍석희 기자] 소상공인시장진흥공단 인태연 이사장이 5일 오전 대전 공단본부에서 전통시장 활성화 방안 모색을 위한 간담회를 개최하고 민생현안 소통에 나섰다.

이날 간담회는 인 이사장 취임 후 전통시장 및 상점가를 대표하는 전국상인연합회 회장단과의 첫 만남 자리로, 인태연 이사장을 비롯해 전국상인연합회 이충환 회장, 17개 지회장 등 20여 명이 참석했다.

간담회에서는 전통시장과 상점가를 대상으로 한 공단의 주요 지원사업을 안내하고 현안을 공유하며 전통시장 및 상권 활성화를 위한 협력 방안을 논의했다.

참석자들은 유동인구 감소, 소비 트렌드 변화 및 디지털 전환 등과 관련한 다양한 의견을 제시했으며, 전통시장 활성화를 위한 연합회와의 협력 방안에 대해 의견을 나눴다.

인태연 이사장은 “전통시장과 골목상권은 경제적 공간을 넘어 지역과 사회의 생태계를 지탱하는 중요한 주체”라며 “공단은 앞으로 현장 단체와의 협력을 강화하며 이 가치를 인식하고 함께 지켜나갈 수 있는 정책을 실행하겠다”고 밝혔다.