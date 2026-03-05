94g 초경량 설계…헬멧·핸들바 등 다양한 위치 장착 FHD·120도 광각 지원, 최대 7시간 연속 촬영 Wi-Fi 앱 연동·충격 감지 이벤트 저장 기능 탑재

[헤럴드경제=홍석희 기자] 팅크웨어는 자전거와 오토바이 이용자를 위한 초소형 블랙박스 ‘아이나비 IB10’을 출시했다고 5일 밝혔다.

이번 신제품은 라이딩 환경에서의 기록 안정성과 사용 편의성에 초점을 맞춘 바이크 전용 블랙박스다. FHD 해상도와 초당 30프레임 촬영, 120도 광각 렌즈를 적용해 주행 영상을 넓고 선명하게 기록할 수 있도록 설계됐다.

제품 크기는 53×78×30㎜, 무게는 94g으로 장착 부담을 최소화했다. 헬멧이나 핸들바, 자전거 프레임 등 다양한 위치에 설치할 수 있다. 특히 거치대에 결합하면 별도의 버튼 조작 없이 즉시 녹화가 시작되는 자동 녹화 기능을 적용해 사용 편의성을 높였다.

‘아이나비 IB10’은 2000mAh 배터리를 탑재해 최대 7시간 연속 촬영을 지원한다. 저장 공간이 부족할 경우 오래된 파일부터 순차적으로 삭제하고 새 파일을 저장하는 루프 레코딩 기능을 통해 장시간 촬영 환경에서도 효율적인 운용이 가능하다.

한편 팅크웨어는 제품 출시를 기념해 기간 한정 프로모션을 진행한다. 행사 기간 동안 제품은 10만9000원 특별가에 판매되며 8만원을 추가 결제하면 동일 제품을 한 대 더 제공하는 1+1 구매 혜택도 제공한다. 제품 구매 후 포토 리뷰를 작성한 고객에게 네이버 포인트를 지급하는 이벤트도 함께 진행한다.

‘아이나비 IB10’의 공식 소비자 가격은 15만9000원이며 자세한 정보는 아이나비 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.