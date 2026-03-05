과도한 가격 인상·사재기·가격담합 등 대응

[헤럴드경제=양영경 기자] 주병기 공정거래위원장은 5일 “국제 유가 상승에 편승한 시장 왜곡행위가 발생하지 않도록 시장 감시를 한층 강화하겠다”며 “지방사무소를 총동원해 관계 부처와 함께 전국 주유소 판매가격을 모니터링하고 있다”고 밝혔다.

주 위원장은 이날 정부서울청사에서 열린 ‘민생물가 특별관리 관계장관 TF 긴급 회의’에서 이같이 말했다.

주병기 공정거래위원장이 5일 정부서울청사에서 열린 민생물가 특별관리 관계장관 TF 회의에서 발언을 하고 있다. [연합]
주병기 공정거래위원장이 5일 정부서울청사에서 열린 민생물가 특별관리 관계장관 TF 회의에서 발언을 하고 있다. [연합]

그는 “최근 중동 지역의 불안 확대로 원자재와 에너지 가격의 변동성이 커지고 있다”며 “이런 대외적 충격이 국내 생산비와 유통비를 통해 국민 생활과 직결되는 민생물가로 전이될 우려가 아주 크다”고 진단했다.

주 위원장은 “정부는 현재 상황을 엄중하게 인식하고 있으며 대외 정세 불안이 국내 시장으로 확산되지 않도록 관계부처가 긴밀히 대응하고 있다”면서 “가격담합이나 눈속임 판매 등 시장을 교란하는 행위가 포착될 경우 신속하고 엄중하게 제재할 것”이라고 말했다.

공정위는 석유류뿐 아니라 국민 생활과 밀접한 주요 민생 품목에 대해서도 점검을 확대할 방침이다.

주 위원장은 “원재료 가격 상승에 편승해 생필품 가격을 과도하게 인상하거나 사재기, 가격담합 등 불공정행위를 통해 부당한 이익을 편취하지 못하도록 강력히 대응하겠다”고 밝혔다.

그는 “지금과 같이 대외적 불확실성이 큰 상황일수록 공정한 시장 질서의 힘이 무엇보다 중요하다”며 “정부 대응과 함께 불확실성에 편승한 과도한 가격 인상이나 비용 전가 등 가격 불안정을 가중하는 불공정행위가 발생하지 않도록 업계와도 적극적으로 소통해 나가겠다”고 강조했다.

아울러 “민생물가 특별관리 관계장관 TF를 중심으로 에너지 가격 동향과 물가 영향을 종합적으로 점검하고 대응 방안을 마련하겠다”며 “민생물가가 안정적으로 관리될 수 있도록 관계부처의 적극적인 협조를 당부한다”고 덧붙였다.


y2k@heraldcorp.com