과도한 가격 인상·사재기·가격담합 등 대응

[헤럴드경제=양영경 기자] 주병기 공정거래위원장은 5일 “국제 유가 상승에 편승한 시장 왜곡행위가 발생하지 않도록 시장 감시를 한층 강화하겠다”며 “지방사무소를 총동원해 관계 부처와 함께 전국 주유소 판매가격을 모니터링하고 있다”고 밝혔다.

주 위원장은 이날 정부서울청사에서 열린 ‘민생물가 특별관리 관계장관 TF 긴급 회의’에서 이같이 말했다.

그는 “최근 중동 지역의 불안 확대로 원자재와 에너지 가격의 변동성이 커지고 있다”며 “이런 대외적 충격이 국내 생산비와 유통비를 통해 국민 생활과 직결되는 민생물가로 전이될 우려가 아주 크다”고 진단했다.

주 위원장은 “정부는 현재 상황을 엄중하게 인식하고 있으며 대외 정세 불안이 국내 시장으로 확산되지 않도록 관계부처가 긴밀히 대응하고 있다”면서 “가격담합이나 눈속임 판매 등 시장을 교란하는 행위가 포착될 경우 신속하고 엄중하게 제재할 것”이라고 말했다.

공정위는 석유류뿐 아니라 국민 생활과 밀접한 주요 민생 품목에 대해서도 점검을 확대할 방침이다.

주 위원장은 “원재료 가격 상승에 편승해 생필품 가격을 과도하게 인상하거나 사재기, 가격담합 등 불공정행위를 통해 부당한 이익을 편취하지 못하도록 강력히 대응하겠다”고 밝혔다.

그는 “지금과 같이 대외적 불확실성이 큰 상황일수록 공정한 시장 질서의 힘이 무엇보다 중요하다”며 “정부 대응과 함께 불확실성에 편승한 과도한 가격 인상이나 비용 전가 등 가격 불안정을 가중하는 불공정행위가 발생하지 않도록 업계와도 적극적으로 소통해 나가겠다”고 강조했다.

아울러 “민생물가 특별관리 관계장관 TF를 중심으로 에너지 가격 동향과 물가 영향을 종합적으로 점검하고 대응 방안을 마련하겠다”며 “민생물가가 안정적으로 관리될 수 있도록 관계부처의 적극적인 협조를 당부한다”고 덧붙였다.