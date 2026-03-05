소득에 따라 만족도 격차…정부·국회신뢰도 50%↓

[헤럴드경제=양영경 기자] 한국인의 삶의 만족도가 2년째 제자리걸음을 하며 경제협력개발기구(OECD) 회원국 가운데 최하위권에 머문 것으로 나타났다. 자살률은 2년 연속 증가해 2011년 이후 최고 수준을 기록했고, 일상에서 우울과 걱정을 느끼는 정도도 3년 만에 다시 악화했다.

국가데이터처는 5일 이 같은 내용을 담은 ‘국민 삶의 질 2025’ 보고서를 발표했다. 보고서에는 고용·임금, 소득·소비·자산, 건강, 여가 등 삶의 질과 관련된 11개 영역의 71개 지표가 반영됐다.

2024년 한국인의 삶의 만족도는 6.4점으로 전년과 동일했다. 삶의 만족도는 객관적인 삶의 조건에 대한 주관적 만족 수준을 0~10점으로 측정한 지표다. 이 수치는 2020년 6.0점에서 2022년 6.5점까지 상승했지만, 2023년 6.4점으로 낮아진 뒤 2년째 같은 수준에 머물고 있다.

소득 수준에 따라 만족도 격차도 뚜렷했다. 월 소득 100만원 미만 가구의 만족도는 5.8점으로 평균보다 낮았고, 300만원 이상 가구에서는 6.4~6.5점으로 평균 수준이거나 그 이상이었다. 국제 비교에서도 한국의 삶의 만족도는 2022~2024년 기준 6.04점으로 OECD 38개국 중 33위를 기록했다.

사회적 관계와 공동체 지표도 대체로 정체되거나 악화했다. 가족관계 만족도는 63.5%로 소폭 하락했고, 사회적 고립도는 33.0%로 전년과 같은 수준이었다.

정당·노조·동호회 등 사회단체 참여율은 52.3%로 크게 줄었으며, 정부와 국회 등 주요 기관에 대한 신뢰도 역시 49.6%로 3년 연속 하락해 50% 아래로 떨어졌다. 다만 타인에 대한 신뢰도는 55.7%로 소폭 상승했다.

정신건강 지표에서는 우려스러운 흐름이 나타났다. 2024년 자살률은 인구 10만 명당 29.1명으로 전년보다 1.8명 증가하며 2년 연속 상승했다. 이는 2011년(31.7명) 이후 가장 높은 수준이다. 특히 남성 자살률은 41.8명으로 여성(16.6명)의 두 배 이상이었다. 2022년 기준 한국의 자살률은 OECD 국가 중 가장 높은 수준으로 나타났다.

우울과 걱정 등을 반영한 부정정서는 2024년 3.8점으로 전년보다 0.7점 상승해 3년 만에 다시 악화했다. 부정정서는 연령이 높고 소득이 낮을수록 높게 나타났으며, 반대로 행복감을 나타내는 긍정정서는 6.8점으로 소폭 상승했다.

경제 지표에서는 소득 증가에도 불평등 문제가 이어졌다. 2024년 1인당 실질 국민총소득은 4381만원으로 전년보다 3.5% 늘었지만, 상대적 빈곤율은 15.3%로 상승했다. 특히 66세 이상 고령층의 빈곤율은 39.8%로 OECD 국가 가운데서도 높은 수준이다.

주거와 고용 지표도 일부 악화했다. 최저주거기준 미달 가구 비율은 3.8%로 소폭 증가했고, 대학 졸업자 취업률은 69.5%로 전년보다 0.8%포인트 하락하며 1년 만에 감소세로 돌아섰다.