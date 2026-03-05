- 생물자원의 안정적 보전·복원 강화 업무협약…국가 생물다양성 증진 위해 상호 협력키로

[헤럴드경제= 이권형기자] 한국수목원정원관리원이 한국가스공사와 야생식물의 보전과 현지외보전을 위해 손을 맞잡았다.

산림청 산하 한국수목원정원관리원은 5일 한국가스공사(안전기술 부사장 김환용)와 생물자원의 안정적 보전·복원 강화를 위한 업무협약을 체결했다.

이번 협약을 계기로 양 기관은 ▷수목원을 통한 산림자원의 현지내외 보전 활동 ▷생물다양성 보전을 위한 시민인식 증진활동 등 산림생물다양성 보전을 기반으로 생물다양성 보전 문화 확산을 위한 사업을 추진할 예정이다.

특히, 양 기관은 기후변화로 위협받는 가문비나무, 눈향나무와 같은 멸종위기 고산침엽수의 개체군 및 서식지 보호를 위한 상호협력 및 교육·홍보를 통한 대국민 인식증진을 위해 통해 국가 생물다양성 증진을 위해 상호 협력키로 했다.

한국수목원정원관리원은 이번 협약을 통해 기업의 사회적 책임(ESG)과 연계한 보전 모델을 제시하고, 기후·식생대별 국가수목원의 운영을 통한 수목원 본연의 기능인 멸종위기종 현지외보전 역량을 한층 강화할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

심상택 한국수목원정원관리원 이사장은 “이번 협약을 통해 기업의 사회적 책임(ESG)과 연계한 보전 모델을 제시하고, 기후·식생대별 국가수목원의 운영을 통한 멸종위기종 현지외보전 역량을 한층 강화할 수 있을 것으로 기대한다” 며 “앞으로도 다양한 민관 협력을 통해 우리의 소중한 식물자원을 지키는 데 앞장서겠다”고 밝혔다.