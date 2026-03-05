‘인터배터리 2026’서 혁신 전략 제시

동화일렉트로라이트(대표 승지수)가 배터리 전고체 소재 등에 관한 ‘중장기 R&D 로드맵’을 제시한다.

동화기업 계열사인 동화일렉은 오는 11∼13일 서울 코엑스에서 열리는 ‘인터배터리 2026’에 전시부스(조감도)를 열고 참가해 이런 내용을 중점 소개할 계획이라고 5일 밝혔다.

전시회에서 R&D 로드맵과 국내외 규제 대응전략을 중점적으로 전한다. R&D 로드맵에서는 ▷다기능성 전해액 첨가제 ▷초고용량 배터리용 고성능 전해액 ▷LFP·LMR 배터리용 고가성비 전해액 ▷전고체 및 리튬황을 포함한 차세대 소재 등 다양한 시장대응형 전해액의 연구현황과 중장기 목표를 공유한다. 또 R&D와 품질 분야에 도입한 AI 및 데이터도구 활용 사례 등 디지털 혁신 현황도 알린다.

이와 함께 핵심 공급망 구축 현황, 글로벌 배터리 규제 대응책 등도 제시한다. 이를 통해 급변하는 통상환경에 발맞춘 비즈니스 방향을 전달할 계획이다.

동화일렉은 같은 기간 개최되는 ‘배터리 잡페어 2026’에도 나선다. 전해액 및 차세대 전해질 연구진과 함께하는 일대일 직무 컨설팅을 진행한다.

회사 관계자는 “중장기 R&D 로드맵과 글로벌 비즈니스 전략 등 미래 청사진을 소개한다. 당사의 비즈니스역량과 잠재력을 국내외에 전달하겠다”고 했다. 조문술 기자