K-컬처 기반 기술 관람객 사로잡아 AX·네트워크 실증 전시 협업 수요↑

KT는 스페인 바르셀로나에서 열린 MWC26을 성황리에 마무리했다고 5일 밝혔다. KT는 이번 전시에서 ‘광화문광장’을 콘셉트로 한 공간 구성과 K-컬처를 결합한 인공지능 전환(AX)·네트워크 기술을 선보여 글로벌 정보통신기술(ICT) 업계의 큰 관심을 받았다고 설명했다.

KT는 이번 전시장에 광화문광장, 세종대왕 동상 등 한국의 상징적인 공간을 구현했다. K-컬처 기반의 브랜드 스토리텔링으로 기술에 대한 이해도를 높이고, 관람객을 비즈니스 미팅으로 연결하는 촉매 역할을 했다는 평가다.

우선 ‘AX 영역’에서는 기업형 인공지능(AI) 운영체제 ‘에이전틱 패브릭(Agentic Fabric)’과 피지컬 AI 로봇 플랫폼 ‘K RaaS(KT Robot as a Service)’를 선보였다. KT에 따르면 국내외 기업들은 서비스형소프트웨어(SaaS) 제공 여부, 다국어 지원 계획, 산업별 적용 사례 등을 문의하며 관심을 보였다.

또 KT는 공공·금융·제조 분야를 중심으로 실제 도입·운영 중인 AX 적용 사례를 함께 소개했다. 이로써 사업의 적용 가능성과 확장성을 직관적으로 전달했다는 게 KT의 설명이다.

네트워크 영역에서는 6G 시대의 비전과 AI·네트워크 결합 차세대 선행기술을 중심으로 글로벌 파트너들과 협업 방안을 논의했다. 지니 TV ‘뷰서치’와 ‘AI 보이스피싱 탐지서비스 2.0’ 등 실생활 밀착형 AX 기술도 관람객의 이목을 끌었다. 이어 KT는 전 세계 주요 기업을 대상으로 한 ‘VIP 투어 프로그램’과 ‘대한민국 AI 네트워크 얼라이언스(AINA)’ 출범 행사를 통해 이해관계자 간 협업 어젠다를 정렬했다고 밝혔다.

윤태식 KT 브랜드전략실장은 “기술과 문화의 융합을 통해 KT만의 차별적인 브랜드 가치를 글로벌 시장에 확실히 각인시킨 전시였다”며 “이번 MWC26을 계기로 글로벌 기업과의 협업 기회를 확장하고, 한국형 AX·네트워크 역량을 중심으로 글로벌 고객의 비즈니스 혁신을 지원하겠다”고 말했다.

바르셀로나=차민주 기자