[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구·경북 행정통합 특별법의 국회 처리 지연과 관련, 주호영 국회부의장이 5일 “민주당과 이재명 정부가 대구·경북을 버렸다”며 강하게 비판했다.

주 부의장은 이날 오전 KBS라디오 ‘전격시사’에 출연해 “추미애 법사위원장은 대구 출신이고 이재명 대통령은 경북 안동 출신”이라며 “시도민들은 ‘결정권을 가진 고향 사람들이 우리를 버렸구나’라는 지역 차별에 대한 울분이 엄청나다”고 전했다.

그러면서 그는 여당이 정치공학적 계산에 따라 통합법을 의도적으로 지연하고 있다고 분석했다. 또 민주당이 김부겸 전 국무총리의 대구시장 당선 가능성을 염두에 두고 통합을 지연시키고 있다고 지적했다.

주 부의장은 “김 전 총리가 출마한다면 대구에선 한번 해볼 만하다는 생각을 (민주당이) 가진 것 같다”며 “통합을 하지 않는다면 그것은 민주당의 정치공학적 계산 결과로 대구·경북의 미래를 막는 것”이라고 비판했다.

또 전날 국회에서 열린 통합지연 규탄대회에서 나온 ‘노리개’ 발언과 관련해서는 “법사위에서 아무런 합리적인 이유 없이 이런저런 핑계를 대면서 자기들 지지 기반인 광주·전남만 통합하고 난 다음 말도 안되는 조건을 붙이고 있다”며 “대구·경북 지역을 가지고 장난친다는 심정이 들었다”고 했다.

주 부의장은 대구·경북 행정통합의 시급성을 강조하며 “오는 12일 본회의가 있어 아직은 시간이 좀 있다”며 “이번을 놓치면 최소한 빨라도 4년 뒤로 갈 수밖에 없다”고 민주당의 협조를 촉구했다.

더불어 주 부의장은 “통합이 무산될 경우 광주·전남은 20조 원을 받게 되고 알짜 공기업과 주요 국책 사업이 가는데 대구·경북은 지원을 못 받는다면 상실감이 커질 것”이라며 “민주당과 정부가 끝내 그런 결정은 하지 않을 것으로 믿는다”고 말했다.

특히 주 부의장은 사법개혁 3법을 ‘사법파괴 3법’이라며 “오로지 이재명 대통령 한 사람을 무죄로 만들기 위한 법”이라고 비판했다. 조희대 대법원장을 향한 민주당의 사퇴·탄핵 공세에 대해서는 “전 국민, 전 세계가 보는 가운데 조폭 같은 짓을 하고 있다”고 원색적으로 비난했다.