서구식 식단에 채소 섭취 10년새 20%↓ OECD 회원국 중 채소 소비 1→12위 하락 배추·시금치에 편중, 보라색 채소 덜 먹어 슈퍼푸드 가지엔 노화 지연 안토시아닌 풍부

한국이 ‘OECD 회원국 중 채소 섭취 1위’라는 것도 이젠 옛말이다. 최근 통계에서 한국은 12위로 떨어졌다. 편중된 색감의 섭취도 문제다. 특히 보라색 채소 섭취가 가장 부족하다.

한식 전문가에 따르면 ‘전통’ 한국 밥상의 70%는 채소로 구성돼 있다. 발효장을 이용해 나물, 김치, 장아찌 등 다양한 채소 조리법이 발달한 덕분이다. 실제로 2015년 OECD는 ‘OECD 보건 보고서’를 통해 한국을 1인당 채소 섭취가 가장 많은 1위 국가로 꼽았다.

2000년에도 1위 자리를 지켰다. 농촌경제연구원이 발표한 2000년 식품수급표에서 한국의 1인당 연간 채소 소비량(187.6㎏)은 세계에서 가장 많았다.

하지만 서구 식단의 확산으로 이후 채소 섭취량은 꾸준히 줄었다. 질병관리청에 따르면 한국인의 하루 평균 채소 섭취량은 2013년 282g에서 2022년에는 226g으로 감소했다. 10년 사이 20% 정도가 줄었다.

결국 1위 자리는 크로아티아에 넘어갔다. 유엔식량농업기구(FAO)의 자료에 따르면 2020년 기준으로 1위인 크로아티아의 국민 1인당 채소 소비량은 연간 약 329kg이었다. 2위는 근소한 차이로 중국(328kg)이다. 한국은 12위(164kg)다.

채소 섭취량은 ‘얼마나 많이 먹느냐’의 문제뿐 아니라 ‘골고루’ 먹는 것도 중요하다. 채소별로 영양소가 달라서다. 미국암협회가 30년 넘게 외치는 구호는 ‘파이브 어 데이(Five A Day)’다. 암 예방을 위해 ‘하루 5가지 색감의 채소·과일을 먹자’는 캠페인이다. 5가지 색감은 레드, 옐로우, 그린, 퍼플, 화이트로 분류된 컬러푸드를 말한다.

이 중에서 한국인에게 가장 부족한 채소는 보라색인 퍼플푸드다. 한국갤럽과 암웨이의 보고서(2017)에 따르면 한국인의 퍼플푸드 섭취량은 턱없이 부족한 것으로 드러났다. 배추와 시금치처럼 대부분이 흰색과 녹색 채소에 편중됐다. 한국인이 가장 싫어하는 채소도 보라색 가지다. 인터넷 설문조사 서비스 패널나우가 3만8379명을 대상으로 조사(2021)한 결과, 가지는 ‘한국인이 가장 싫어하는 채소’ 1위에 꼽혔다.

다른 나라들의 선호도는 다르다. 일본의 타키이종묘주식회사가 2020년 진행한 조사에 따르면 일본인이 가장 싫어하는 채소는 가지가 아닌 셀러리였다. 이어 고야(여주)로 조사됐다.

미국인은 비트를 가장 싫어하는 채소로 꼽았다. 지난해 여론조사기관 유고브가 발표한 설문 조사에서 가장 선호도가 낮은 채소는 비트(35%)와 케일(31%)이었다.

다른 나라에 비해 한국인이 유독 가지를 싫어하는 이유는 뭘까. 앞서 패널나우 조사에서 한국인이 가지를 싫어하는 주된 이유는 ‘묘한 보랏빛’과 ‘흐물흐물한 질감’, 그리고 ‘물컹거리는 식감’이었다. 이러한 독특한 형태와 식감은 가지를 쪄서 요리할 경우 더욱 두드러진다. 바로 한국인이 가지를 요리하는 흔한 방법이다. 서구권이 즐겨 먹는 가지 조리법은 굽기나 튀김이다. 가지를 튀기거나 구우면 흐물거리거나 물컹한 식감이 덜하다.

김민정 미국 공인 영양사는 미국에서 가장 즐겨 먹는 가지 요리로 에그플랜트 파르메산(Eggplant Parmesan)과 구운 가지 요리를 소개했다. 그는 “에그플랜트 파르메산은 가지를 얇게 썰어 빵가루를 입힌 뒤 튀기거나 오븐에 구운 후, 토마토소스와 치즈를 겹겹이 올려 다시 구워낸 요리”라고 설명했다. 이어 “구운 가지는 올리브유, 허브, 소금을 뿌려 그릴이나 오븐에서 조리한다”고 덧붙였다.

평소 가지를 잘 먹지 않는다면, 조리법을 바꿔 보는 것도 좋은 방법이다. 김민정 영양사는 “가지의 안토시아닌은 물에 잘 녹기 때문에 오래 삶거나 찌면 물로 빠져나가기 쉽다”며 “영양소 흡수를 위해선 건강한 오일을 활용해 짧은 시간 내 굽거나 볶는 방식이 유리하다”고 말했다.

가지는 안토시아닌이 풍부한 슈퍼푸드다. 진한 보랏빛을 내는 안토시아닌은 퍼플푸드의 대표 영양소다. 김 영양사는 “세포 노화를 늦추고, 혈관 벽을 튼튼하게 만들어 혈압 조절과 심혈관 질환 예방에 이로운 성분”이라고 설명했다. 퍼플푸드 채소는 가지를 비롯해 비트, 적양파, 자색 고구마, 적양배추 등이 있다. 과일로는 푸룬(서양 건자두), 블루베리, 포도 등이 있다. 육성연 기자