한화생명이 올해 전국 아동·청소년 1만여명을 대상으로 금융교육을 제공한다고 5일 밝혔다.

한화생명은 전날 서울 여의도 63빌딩 본사에서 ‘2026 한화생명 경제교실 강사 발대식’(사진)을 열고 금융교육 전문 강사 68명을 공식 출범시켰다.

한화생명 경제교실은 금융감독원이 주관하는 ‘1사1교 금융교육’의 하나로, 금융사가 학교와 결연을 맺어 금융교육을 진행하는 사회공헌 사업이다. 2015년부터 참여해 온 한화생명은 12년간 전국 1002개교 11만7652명의 학생에게 금융 지식을 전파해 왔다.

발대식에는 임석현(왼쪽 첫 번째) 한화생명 기획실장, 김병기(오른쪽 첫 번째) 아이들과미래재단 사업본부장, 금융교육 전문 강사 등 20여명이 참석해 금융교육 전문성 강화 방안과 보험 이해도 증진을 위한 뮤지컬 공연 등 올해 교육 방향을 공유했다.

지난해 수강생을 대상으로 한 설문조사에서는 약 57%가 해당 교육을 생애 처음 받는 금융교육이라고 답해, 청소년들이 평소 금융 지식을 접할 기회가 부족하다는 점도 확인됐다.

올해에는 한층 다채로워진 활동을 바탕으로 미래 세대에게 합리적인 금융 마인드를 심어주는 행보를 이어가겠다는 계획이다. 박성준 기자