최종 선정작 6편 앤솔로지 형태로 배급

[헤럴드경제=손미정 기자] CJ문화재단이 신인 영화 창작자 지원사업 ‘스토리업(STORY UP)’ 단편영화 제작지원 부문의 2026년 지원자를 오는 23일까지 모집한다. ‘스토리업’은 신인 영화 창작자를 대상으로 기획·개발부터 영화제 출품까지 전 과정을 지원하는 영화 제작지원 사업이다.

올해 ‘스토리업’ 단편 제작지원 공모는 재단 설립 20주년을 맞아 ‘앤솔로지 프로젝트 2026 스토리업 단편영화 공모’로 변화를 시도한다. 제시된 공모 주제어를 독창적으로 재해석한 작품 총 6편을 최종지원작으로 선정, 하나의 앤솔로지(합작물) 형태로 묶어 극장 개봉 및 OTT 배급까지 추진하는 것이 지원 계획이다.

이번 공모 주제어는 ‘터치’로, 지원자는 장르 제한 없이 지원신청서 및 시나리오와 함께 기존 작품 포트폴리오를 제출하면 된다. 최대 12명의 감독을 선정해 시나리오 기획개발 지원금 100만원과 멘토링을 제공한다.

또한 이 중 최대 6명을 최종 선발해 제작 지원금 2000만원과 DGK(한국영화감독조합) 회원의 현직 감독 1:1 멘토링, 포스터, 영문자막, DCP 제작, 편집 멘토링 등의 후반작업, 모니터링 시사, 국내·외 영화제 출품, 해외교류 행사 참가 기회 등 단계별 시장 진출 전 과정을 지원할 예정이다.

CJ문화재단 관계자는 “20주년을 맞아 새로 도입한 운영 방식은 단편영화 감독의 실질적인 성장을 위해 어떤 지원이 필요한지에 대한 고민 끝에 마련한 시도”라며 “앞으로도 창작자의 목소리에 귀 기울이며 프로그램을 지속적으로 고도화해 나가겠다”고 말했다.

