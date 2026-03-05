세라젬, 한-필리핀 경제사절단 공식 MOU 웰니스 솔루션 ‘전략적 동반관계’ 업무협약

[헤럴드경제=강문규 기자] 세라젬이 필리핀 프리미엄 의료·에스테틱 시장을 대표하는 벨로 메디컬 그룹(이하 벨로)과 전략적 업무협약(MOU)을 체결하고 동남아 프리미엄 웰니스 시장 확대에 나섰다.

세라젬은 4일(현지시간) 필리핀 마닐라 콘래드 호텔에서 열린 ‘한-필리핀 경제사절단 MOU 체결식’에서 벨로의 주요 클리닉에 세라젬 프리미엄 웰니스 기기 도입을 추진하고, 클리닉 기반 B2B 협업 모델을 공동 개발하기로 했다. 이날 MOU 체결식은 한국경제인협회와 필리핀상공회의소가 공동 주관한 공식 경제사절단 프로그램으로, 김정관 산업통상부 장관과 류진 한국경제인협회 회장, 크리스티나 A. 로케 통상산업부 장관과 페르디난드 페레르 PCCI 회장 등이 참석한 가운데 양국 주요 기업 간 총 7건의 협약이 함께 진행됐다. 이경수 세라젬 대표는 한-필리핀 경제사절단 자격으로 공식 참석했다.

이번 MOU 체결로 세라젬의 글로벌 사업 확장 전략과 필리핀 시장에 대한 중장기적 협력 의지를 대외적으로 확인하는 계기가 됐다는 평가가 뒤따른다.

세라젬과 벨로는 주요 클리닉에 세라젬의 프리미엄 웰니스 기기 도입을 추진하고, 클리닉 기반 B2B 협업 모델을 공동 개발하기로 했다. 또한 프리미엄 고객을 대상으로 한 공동 브랜딩 및 마케팅 활동을 전개하고, 주요 플래그십 클리닉을 중심으로 단계적 론칭을 진행할 계획이다. 중장기적으로는 벨로의 전국 클리닉 네트워크로 확대하는 방안도 검토한다.

세라젬은 글로벌 시장에서 축적한 의료기기 기술력과 웰니스 솔루션 운영 역량을 기반으로, 의료·에스테틱 인프라를 보유한 벨로와 협력해 필리핀 프리미엄 웰니스 시장에서 차별화된 체험 기반 모델을 구축한다는 방침이다. 구체적인 사업 조건은 향후 별도 본 계약을 통해 확정된다.

세라젬 관계자는 “양국 정부 및 경제계 주요 인사가 함께한 공식 체결식에서 전략적 협력을 선언하게 된 것은 상징적 의미가 크다”며 “필리핀을 동남아 시장 확장의 전략 거점으로 삼아 프리미엄 웰니스 브랜드로서의 입지를 더욱 강화해 나가겠다”고 말했다.