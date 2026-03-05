6.3 전국동시지방선거 대비…5일 인천·경기(남부) 시작으로 9개 권역서

[헤럴드경제=이태형 기자] 행정안전부는 오는 6월 3일 제9회 전국동시지방선거를 대비해 5일부터 27일까지 지방정부 선거 담당 공무원 대상으로 9개 권역별 순회 교육을 실시한다고 밝혔다.

이번 교육은 시도, 시·군·구 및 읍·면·동의 선거·주민등록·결격사유조회 담당 공무원 7900명을 대상으로 진행된다.

행안부는 이번 교육에서 선거인명부 작성 등 법정 선거사무 처리 절차, 주민등록시스템ㆍ결격사유조회시스템을 통한 선거 업무 처리 방법 등을 안내한다.

특히, 지방선거는 시·도지사, 시·군·구청장, 교육감 등 선출 대상이 많고 선거인명부에 외국인이 포함되는 만큼 선거권자가 선거인명부에서 빠지지 않도록 선거인명부 작성 방법을 자세히 안내할 예정이다.

또 중앙선거관리위원회의 협조를 받아 공무원의 선거 관여 행위 금지 사항과 공직선거 관련 사건·사고 사례 및 예방 대책도 공유한다.

김민재 행안부 차관은 “제9회 전국동시지방선거는 향후 4년간 대한민국 지방정부와 지방의회, 교육행정을 이끌고 책임지는 사람을 선출하는 중요한 선거”라며 “이번 교육을 통해 지방정부에서 선거인명부 작성 등 법정 선거사무를 차질 없이 수행하도록 지원하고, 선거 기간 동안 공무원이 공직선거법을 위반하는 사례가 발생하지 않도록 정치적 중립의무를 철저히 준수하도록 강조할 것”이라고 밝혔다.