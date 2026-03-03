‘특정 방산물자 조달을 위한 시행약정’ 등 양국 수사기관 사이 핫라인도 구축키로

[헤럴드경제=서영상(마닐라) 기자] 필리핀을 국빈 방문중인 이재명 대통령은 3일(현지시간) 페르디난드 로무알데스 마르코스 주니어 대통령과의 정상회담을 계기로 인공지능(AI)·방위산업 등 핵심 전략 분야에 있어 협력을 강화하는 양해각서(MOU) 9건과 시행약정 개정안 1건을 체결했다.

우선 양국은 ‘디지털 협력에 대한 MOU’를 맺고 양국 간 AI 연구개발과 차세대 통신 인프라 등 첨단 산업과 관련한 협업을 늘리고, 이를 위한 공동협의체 설립을 추진하기로 했다.

이와 별도로 ‘기술·디지털·혁신 개발협력 관련 MOU’를 동시에 체결, 필리핀 내 통합 공적개발원조(ODA) 관련 지침을 정비하면서 AI·디지털 접근성 분야를 우선 협력 분야로 명시하기로 했다.

방산과 관련해서는 ‘특정 방산물자 조달을 위한 시행약정’을 개정하면서 방산 관련 수의계약 가능 업체 목록을 확대하고, 무기체계 유지·보수 및 군수지원에 대한 협력 범위를 확장하기로 합의했다.

통상 경제 및 문화 분야 등에 대한 문건 채택도 이어졌다.

‘무역·투자·경제협력에 관한 MOU 개정안’을 통해 양국 통상 현안에 대한 상설협의체를 신설, 조선·전자 분야 협력 확대를 모색하기로 했다.

양국은 또 특허 등 지식재산권 보호를 위한 협력을 강화하는 ‘지식재산 분야에서의 심화 협력에 관한 MOU 개정안’, 농업기계화 및 유통시스템 고도화를 위한 기술 개발에 공동 노력을 기울이겠다는 내용의 ‘농업 협력 MOU 개정안’에도 서명했다.

아울러 참전용사 후손의 교류를 지원하는 내용을 담은 ‘보훈 관련 상호협력 MOU’, 필리핀 중등학교에 한국어 과정 신규 교사 양성을 지원하는 ‘외국어 특별 프로그램 협력 MOU’, 문화유산 분야 교류를 늘리기 위한 ‘문화협력 MOU’도 함께 채택했다.

최근 논란이 됐던 초국가범죄에 대한 대응도 강화한다.

양국은 ‘경찰 협력을 위한 MOU 개정안’에 서명하면서 도피사범 검거 등에 힘을 모으기로 했고, 양국 수사기관 사이에 핫라인도 구축하기로 했다.

한편 양국은 4일 진행되는 비즈니스 포럼을 계기로 조선, 원전, 식품, 의료기기 등 총 7건의 민간 MOU도 체결한다.

대표적으로 한국수력원자력과 수출입은행은 필리핀 발전회사 메랄코와 ‘신규원전 협력 MOU’를, 한국광해광업공단은 필리핀 광산지구과학청과 ‘핵심광물 분야 협력 MOU’를 각각 맺는다.

또 HD 현대중공업이 참여하는 ‘조선산업 협력 MOU’, 삼양식품이 참여하는 ‘식품수출 MOU’ 등도 준비돼 있다.