3월 9일~31일 신청 접수

[헤럴드경제=박준환 기자]파주시가 ‘2026년 파주형 사회적기업 지원사업’과 ‘사회적경제 창업 지원사업’의 참여자를 3월 9일부터 31일까지 모집한다.

이번 사업은 사회적기업으로의 전환을 희망하는 기업과 사회적경제 창업을 준비하는 시민을 지원해 지역 내 지속 가능한 사회적경제 생태계를 조성하고, 양질의 일자리 창출과 사회적 가치 확산을 도모하기 위해 추진된다.

먼저, 파주형 사회적기업 지원사업은 사회적기업으로 성장하고자 하는 관내 기업을 대상으로 한다. 유급근로자를 고용해 영업활동을 하고 있는 파주시 소재 기업 중 약정기간 내 (예비)사회적기업으로 지정 또는 인증이 가능한 기업을 모집하며, 1개 기업을 선정해 2700만원의 시설비 및 장비구축비를 지원한다. 이를 통해 생산 기반을 확충하고 안정적인 사회적기업 전환을 뒷받침할 계획이다.

이어 사회적경제 창업 지원사업은 사회적경제기업 창업을 희망하는 시민(팀)을 대상으로 3개팀을 선정하며, 팀당 700만원의 사업개발비를 지원한다. 특히, 선정된 창업팀에는 파주시 어울림센터 내 창업공간을 1년간 무상 제공하고, 성장 단계별 맞춤형 자문·상담을 지원해 초기 창업의 안정성을 높일 예정이다.

두 사업 모두 1차 서류심사와 2차 위원회 심사를 거쳐 4월 중 최종 선정된다. 심사에서는 사업의 타당성, 실현 가능성, 지역사회 공헌도 등을 종합적으로 평가할 예정이다.

자세한 사항은 3월 4일부터 파주시청 누리집 ‘새소식’ 게시판에서 확인할 수 있다.