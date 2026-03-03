[헤럴드경제=조용직 기자] 브리지스톤골프가 6일 한국형 BX1, BX2 드라이버를 출시한다고 밝혔다.

BX1, BX2의 글로벌 모델은 카본 소재를 사용한 반면, 한국형 드라이버는 풀 티타늄 소재를 사용한다. 이는 브리지스톤골프 한국 총판인 석교상사가 요구한 ‘한국형 드라이버’의 핵심이다.

풀 티타늄 소재는 생산 단가가 높은 대신 내구성이 뛰어나다. 퍼포먼스 측면에서도 성능 저하 없이 오랫동안 사용할 수 있으며, 한국 골퍼가 선호하는 경쾌한 타구감과 타구음을 제공한다.

페이스에 적용된 슬립리스 바이트 밀링은 타점에 따른 정밀한 레이저 가공으로 촘촘한 홈을 새겨 볼의 마찰력을 향상시킨다. 이를 통해 저스핀을 유지하고 볼의 고초속을 구현해 뛰어난 비거리 퍼포먼스를 가능케 한다.

오프 센터 부분에는 타이어 패턴에서 영감을 얻은 트레드 패턴을 적용해 페이스의 중앙 부분보다 더욱 강한 마찰력을 일으켜 미스 샷을 커버하고 이로 인한 비거리 손실을 줄여준다. 또한 비 오는 날이나 공에 물기가 있는 상황에서도 확실한 그립력으로 젖은 상태의 볼 미끄러짐을 억제시킨다.

BX1 드라이버는 컨트롤 성능을 중시하는 골퍼를 위한 전략 모델이다. 강탄도, 저스핀, 조작성이 특징이다. BX2 드라이버는 캐리 비거리를 극대화하는 하이 테크놀로지 모델로 중고탄도에 저스핀, 드로우 바이어스로 높은 관용성이 특징이다.