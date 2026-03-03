필랑트 3월부터 출고…누적 계약 7000대

[헤럴드경제=권제인 기자] 르노코리아가 2월 한 달 동안 내수 2000대, 수출 1893대로 총 3893대의 판매 실적을 기록했다고 3일 밝혔다.

폴스타4 수출 실적이 포함되면서 수출은 전년 동기 대비 55.4% 늘었지만, 내수는 그랑 콜레오스 판매가 주춤하며 59% 하락하면서 총 판매량은 전년 동기보다 36.2% 하락했다.

르노코리아의 지난달 베스트셀링 모델은 중형 스포츠유틸리티차(SUV) ‘그랑 콜레오스’로 전년 대비 11.4% 감소한 1474대가 판매됐다. 특히, 그랑 콜레오스 하이브리드 E-Tech가 1181대로 80% 이상을 점했다.

쿠페형 SUV ‘아르카나’는 지난달 336대가 판매됐다. 이중 준중형 세단 가격대인 2300만원부터 만나볼 수 있는 아르카나 1.6 GTe가 285대로 약 85%의 판매율을 기록했다.

프랑스에서 생산해 국내 시장에 999대 한정으로 지난해 8월부터 판매해 온 준중형 전기 SUV ‘세닉 E-Tech 100% 일렉트릭’은 지난달 150대의 판매 실적을 올리며 모든 판매 물량이 소진되었다.

르노코리아의 지난 2월 수출은 그랑 콜레오스(수출명 뉴 르노 콜레오스) 847대 및 아르카나 546대와 함께, 폴스타의 전기 퍼포먼스 SUV ‘폴스타 4’의 북미 수출 물량 500대도 선적을 마쳤다.

르노코리아의 새로운 E세그먼트 크로스오버 ‘필랑트’는 2월 말까지 누적 계약 대수가 약 7000대로 3월 둘째주부터 고객 인도 예정이다. 르노 필랑트는 세단과 SUV의 장점을 결합한 모델로 파격적인 디자인과 프리미엄 테크 라운지 콘셉트의 실내 공간, 최고 출력 250마력로 업그레이드된 하이브리드 E-Tech 파워트레인, AI 기반의 첨단 커넥티비티 서비스가 특징이다.