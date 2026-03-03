- 산림 선진국에 걸맞은 모습으로 변화…지능형 산림재난 대응 체계 구축 등 5대 혁신 정책방향 제시

[헤럴드경제= 이권형기자] 박은식 신임 산림청장은 “숲과 지속가능한 녹색경제를 실현해 ‘국민이 숲으로 행복한 나라’를 만들어가겠다”고 밝혔다.

박청장은 3일 정부대전청사 취임식에서 “산림은 국민의 삶을 지키는 안전망이자, 국가의 새로운 성장동력이며, 기후위기를 해결할 핵심 열쇠”라며 산림 선진국에 걸맞은 모습으로 변화를 위한 ▷지능형 산림재난 대응 체계 구축, ▷역동적인 산림산업 생태계 구축, ▷회복력 높은 탄소흡수 숲 조성, ▷산림복지 내실화와 숲을 지역소멸의 해법으로 활용, ▷‘K-포레스트’ 세계로 확산과 남북산림협력의 체계적 준비 등 5대 혁신 정책방향 제시했다.

▶첨단 과학기술 기반의 ‘지능형 산림재난 대응체계’ 구축

산림재난에 효과적으로 대응키 위해 AI와 빅데이터를 결합한 지능형 산림재난대응 플랫폼을 구축하고, 첨단 시스템과 장비를 도입해 체계적이고 과학적으로 현장 대응력을 강화한다.

예방부터 복원까지 모든 과정의 산림재난 대응 역량을 강화해 기후위기 시대에도 국민들이 안심하고 숲을 누릴 수 있도록 한다는 복안이다.

▶숲을 고부가가치 자원화해 ‘역동적인 산림산업 생태계’ 구축

목재산업을 활성화하고, 산림 바이오 및 신소재 산업을 육성하여, 산림형 유니콘 기업이 탄생할 수 있는 토대를 만든다.

특히 임업인의 소득 안정은 산림경영의 핵심으로 임업의 스마트화를 지원하고, 임업인들이 애써 가꾼 숲의 가치가 소득으로 연결될 수 있는 경제적 선순환 구조를 구축한다.

또한, 청년들이 숲에서 꿈을 찾고 창업을 통해 성공할 수 있도록 규제는 과감히 풀고, 지원은 촘촘히 해 산림 분야를 대한민국 미래 먹거리의 핵심축으로 육성 한다.

▶기후위기에 강한 ‘회복력 높은 탄소흡수 숲’ 조성

기후변화 적응력이 뛰어난 수종을 발굴해 지역의 경제자원으로 만든다. 숲가꾸기를 통해 숲의 탄소흡수력을 극대화하고 공공부문에서 국산목재 이용을 선도해 숲속 탄소를 목재에 담아 도시에 분산 저장하는 친환경 목재 도시를 확대한다.

동시에 미래 세대에게 건강한 숲을 온전히 물려줄 수 있도록 백두대간, 정맥 등 핵심 생태축은 엄격히 보호하고, 산림 생물다양성을 증진한다.

▶산림복지를 보다 내실화하고 숲을 지역소멸의 해법으로 활용

휴양, 치유 등 숲의 다양한 기능을 보건·교육·복지 정책과 연계해 숲을 현대인의 몸과 마음을 지키는 건강 자산으로 만든다.

아울러, 산촌 지역의 유휴 자원을 숲과 연계한 관광·문화 콘텐츠로 개발하여 사람이 모이고 일자리가 생기는 활기찬 산촌을 조성한다.

▶‘K-포레스트’를 세계로 확산하고, 남북산림협력의 체계적 준비

대한민국은 세계가 인정하는 산림녹화 성공국으로 그 성공의 경험에 세계 최고 수준의 ICT 기술을 더해 전 세계 산림정책의 모델을 제시한다. 개발도상국에 우리의 산림 복구 기술과 디지털 산림관리 시스템을 패키지화해 전수한다.

기후 위기 대응을 위한 국제 연대(REDD+)를 주도하고 이를 통해 국제 사회에서 우리의 목소리를 높이는 것은 물론, 해외 산림 자원과 탄소 배출권을 안정적으로 확보하여 국가 경쟁력을 높인다.

또한, 산림재난 공동대응, DMZ 산림생태계 보존 등 호혜적 남북산림협력을 차질없이 준비해 산림이 남북 화해와 협력의 마중물이 되도록 할 방침이다.

박은식 산림청장은 “앞으로 산림정책을 추진하는 과정에서 국민 여러분의 다양한 의견을 적극적으로 경청하고, 과학과 데이터를 기반으로 정책의 효과성을 높이겠다”며 “과거의 잘못된 관행은 과감히 혁신하고, 미래지향적 정책을 추진해 ‘국민에게 신뢰를 받는 산림청’, ‘숲으로 행복한 대한민국’을 만들어 가겠다”고 밝혔다.