[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 더불어민주당 전남광주통합특별시장 경선 후보인 민형배(광주 광산구을) 의원이 3일 광주시의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 ‘투자자 전남광주’ 모델 도입을 공식 제안했다.

민 의원은 삼성전자와 SK하이닉스를 포함한 초첨단 글로벌 기업 유치를 추진하는 한편, 통합특별시와 시민이 직접 지분을 확보하는 구조를 만들겠다고 밝혔다.

이를 위해 공공재정과 시민 자본을 결합해 기업 투자 규모를 기존 대비 2~3배까지 확대하겠다는 구상이다.

그는 “부지 제공과 세제 감면 중심의 옛날식 기업 유치는 하지 않겠다”며 “통합특별시가 자체 재원으로 부지와 인프라를 조성하고, 그 비용에 상응하는 기업 지분을 확보하겠다”고 말했다.

구체적으로는 비용을 지분과 교환하는 ‘스왑 방식’을 활용해 시 정부와 시민이 ‘공동 투자자’로 참여하는 구조를 설계하고, 기업과 위험을 분담하면서 수익을 공유하는 새로운 산업화 모델을 구축하겠다는 계획이다.

해당 모델은 통합특별시 재정과 공공금융을 종잣돈으로 삼고, 시민이 참여하는 ‘시민 공유자본’을 결합해 공동 투자에 나서는 방식이다.

이 경우 기업은 안정된 투자 환경과 전력·입지·인력 기반 위에서 투자 규모를 2~3배까지 확대할 수 있고, 통합특별시는 정당한 지분과 배당을 확보하게 된다고 민 의원은 설명했다.

민 의원은 확보한 지분 수익을 ‘시민 생애소득’ 체계로 설계하겠다고도 공약했다.

청년에게는 학자금·주거 자본으로, 중장년에게는 재교육·전직 지원 자금으로, 노년에게는 안정적인 노후소득으로 환원하는 구조를 만들겠다는 것이다.

또 데이터센터, 발전소, 반도체 팹 등 대규모 산업 프로젝트 전반에 이 같은 투자 모델을 적용해 지역 공동체가 배당소득과 자산소득을 공유하는 구조를 구축하겠다는 구상도 밝혔다.

민 의원은 보다 구체화한 실행 방안을 ‘전남광주 선언(매니페스토)’ 형식으로 조만간 발표하겠다고 덧붙였다.

한편 민 의원은 기자회견 이후 전남광주특별시 문화산업 활성화와 로컬 기반 창업도시 도약을 주제로 한 정책토론회에 참석해 문화산업 전략도 제시했다.

그는 ▷문화체육관광부 전남광주 이전 ▷아시아문화전당 중심 콘텐츠 생태계 구축 ▷지역 정체성 보존과 글로컬 문화벨트 조성 등을 통해 사람·산업·일자리가 함께 성장하는 대한민국 대표 문화수도로 완성하겠다는 비전을 밝혔다.