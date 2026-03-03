[헤럴드경제(창원)=황상욱 기자] 창원산업진흥원이 내달 1일부터 사흘간 해군사관학교와 군항 11부두에서 ‘2026 이순신방위산업전(YIDEX 2026)’을 개최한다고 3일 밝혔다. 이번 행사는 해군과 연계해 실제 군항에서 열리는 국내 유일의 해양 방산 특화 전시회로 국내외 방산기업 100여 개사가 참가하며, 관람객 3만명 이상이 방문할 것으로 전망된다.

주요 전시 시설은 방산 부품·장비관과 벤처·민수기업관으로 구성된다. 진흥원은 국내외 바이어가 참여하는 수출상담회와 비즈니스 네트워킹 프로그램을 통해 지역 방산기업의 실질적인 수출 성과 창출에 집중한다.

전문 기술 교류를 위한 ‘스마트 네이비 컨퍼런스’도 함께 열린다. 컨퍼런스에서는 첨단 해양 장비와 미래 해군 기술을 소개하고, 방산 사업의 제도적 성과를 공유한다.

특히 해상 현장감을 살린 체험 프로그램이 강화된다. 해상 전력 장비 시연을 비롯해 무인잠수정 체험관, 가상 해양훈련 체험관 등을 운영해 K-방산의 기술력을 선보일 예정이다. 창원산업진흥원은 이번 전시회를 통해 창원 주력 산업인 기계·조선·항공 분야와 방산 기술의 융복합을 촉진하고, 지역 경제 활성화와 일자리 창출을 도모할 계획이다.

이정환 창원산업진흥원장은 “방산 대·중소기업 간 상생 협력을 공고히 해 수출 활성화를 가속하겠다”며 “창원을 대한민국 해양 방산의 중심 도시로 확실히 각인시키겠다”고 밝혔다.

진흥원은 행사 종료 후 수출 상담 실적과 협력 의향서 체결 등 성과를 분석해 차기 전시회와 중장기 발전 전략에 반영할 방침이다.