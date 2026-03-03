기존 iCUP 적용 차량에도 무상 확대 적용 “더 많은 고객께 스마트카 경험 제공”

[헤럴드경제=서재근 기자] 볼보자동차코리아가 차세대 사용자 경험인 ‘Volvo Car UX’에 대한 업데이트를 기존 고객까지 무상으로 확대 적용한다고 3일 밝혔다.

지난해 7월 신형 S90과 XC90부터 새롭게 적용된 ‘Volvo Car UX’는 볼보자동차의 차세대 사용자 경험으로, 보다 안전한 주행을 위해 운전자의 주의 분산을 최소화하고 도로와 운전에 집중할 수 있도록 더 많은 정보를 직관적으로 제공하는 것이 특징이다.

여기에 차량 사용 환경에 맞게 새롭게 설계된 네이버의 차량용 웨일 브라우저도 탑재된다. 스마트폰과 동일한 사용자 경험을 차량 내에서도 완벽하게 경험할 수 있으며 OTT, SNS, 음악 스트리밍 서비스, 웹툰 등 다양한 엔터테인먼트 콘텐츠를 즐길 수 있다. 티맵 오토, 누구 오토, 티맵 스토어 등 기존 티맵 인포테인먼트 서비스도 동일하게 제공된다.

이번 업데이트는 2022~2025년 티맵 인포테인먼트 시스템이 적용된 차량(iCUP)을 대상으로 제공된다. 볼보자동차코리아는 신차에 도입된 차세대 사용자 경험을 기존 차량으로 확장해 차량의 연식과 관계없이 동일한 경험을 제공한다는 방침이다.

해당 차량은 보유한 고객은 전국 39개 볼보자동차 공식 서비스센터를 방문하면 업데이트를 즉시 적용 받을 수 있다. 무선 소프트웨어 업데이트(OTA)를 통한 적용 일정은 추후 헤이 볼보 앱을 통해 공지 예정이다.

이윤모 볼보자동차코리아 대표는 “이번 Volvo Car UX 업데이트는 타면 탈수록 새로워지는 스마트카의 경험을 더 많은 볼보자동차 고객님들께 제공하기 위해 결정했다”며 “앞으로도 볼보자동차코리아는 소프트웨어를 통해 차량 사용 경험을 지속적으로 발전시키고, 고객 만족을 높이는 방향으로 노력해나갈 것”이라고 말했다.