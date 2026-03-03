보행 환경 정비, 지능형 CCTV 분석, 방치 공유 모빌리티 조치 등 안전 강화...바가지요금·숙박 불공정 행위·음식 위생 등 점검해 상권 신뢰 높여 공연 전후 노면 청소와 가로 쓰레기통 관리해 깨끗한 거리 유지

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 중구(구청장 김길성)가 오는 21일 열리는 BTS 광화문 컴백 공연을 앞두고 전방위 대응에 나선다. 안전 관리부터 상권 질서 확립, 관광 활성화까지 아우르는 종합대책을 가동해 공연 열기를 ‘중구 체류 관광’으로 확장하겠다는 구상이다.

먼저 중구는 안전 관리에 총력을 기울인다. 최대 30만 명의 인파가 몰릴 것으로 예상되는 만큼, 3월 20일부터 22일까지 3일간을 ‘집중관리기간’으로 정했다. 행사장 인근은 물론 관람객 유입이 예상되는 명동 일대까지 보행 환경을 정비한다. 보행 흐름이 정체될 수 있는 병목구간과 밀집 예상 지역을 파악해 위험 요인을 사전에 걷어낸다.

공연 당일에는 현장상황실을 운영해, 명동·세종대로 일대에 안전요원을 배치하고 순찰을 강화한다. 또한 지능형 CCTV로 인파 흐름을 실시간 분석해, 위험 밀집이 감지되면 즉시 분산 조치한다. 현장진료소도 운영해 응급 상황에 대비한다.

행사장 주변 불법 주정차 차량은 즉시 견인하고, 공연 1주일 전부터 공유자전거·전동킥보드 등 공유 모빌리티 주정차 금지 구역을 지정해 방치 기기를 정비한다.

관광 신뢰도를 좌우하는 <상권 질서> 확립에도 힘을 쏟는다.

명동·남대문 등 가격표시 의무 지역을 중심으로 미스터리 쇼퍼 등을 활용해 가격 미표시·허위표시, 외국인 차별요금 등을 집중 점검한다. 명동 거리가게는 주요품목 가격과 카드결제 가능 여부, 위생 상태도 함께 살핀다. 거리가게 운영자들은 ‘쓰레기 받아주기’로 관광객 불편을 줄이는 데 힘을 보탠다.

숙박업소 점검도 강화한다. 중구는 지난 1월부터 숙박업소 요금표 게시와 준수 등 현장 점검을 실시하고, 온라인 여행사(OTA) 모니터링을 강화하고 있다. 과도한 요금 인상이나 예약 취소 강요 등 불공정 행위를 면밀히 들여다 본다는 방침이다. 이와 함께 행사장 주변 음식점에 대한 가격·위생 관리 점검도 나선다.

또한 불법 위조품 근절 캠페인을 명동과 남대문시장 일대에서 공연전 3주간 집중적으로 펼쳐, 상인과 관광객 모두‘짝퉁을 팔지도, 사지도 않는’ 인식개선에 힘쓰고, 상습 판매자를 중점 단속한다. 아울러 바가지요금은 120 콜센터, 관광 불편은 1330번으로 신고 창구를 일원화해 신속 대응한다.

공연 전후 도심 청결도 빈틈없이 이어진다.

구는 공연이 열릴 세종대로 사거리부터 서울시청 광장 구간에 살수차를 운영해 노면을 청소하고, 가로 쓰레기통을 점검한다. 또한 관광객의 발걸음이 옮겨질 명동관광특구 일대 청소도 강화한다.

공연 종료 직후에는 인파가 빠져나간 거리에 즉시 청소해 쾌적한 환경을 빠르게 복원한다. 아울러 공중·개방화장실 운영시간을 연장하고, 인근 빌딩 화장실 개방을 유도해 방문객 편의를 높인다.

중구는 이번 공연을 <관광 활성화> 기회로 보고 있다.

남산케이블카·고궁·박물관·카페·맛집 등 31개 시설을 이용할 수 있는 ‘중구투어패스’와 로컬관광 콘텐츠 ‘플레이그라운드 중구’를 활용해 방문객의 발길을 중구 전역으로 확장한다. 이를 위해 호텔·관광안내소 등 80여개소에 ‘중구 투어패스’와 ‘플레이그라운드 중구’를 소개하는 리플릿을 비치해 접근성을 높였다.

또한, 명동·남대문·동대문 등 BTS 관련 방문지와 연계해 중구의 매력을 알리는 온라인 콘텐츠도 확산할 계획이다.

명동 일대는 축제 분위기로 조성한다. 명동 거리를 소규모 게릴라 공연과 뷰티체험 행사 등 즐길거리로 채운다. 명동아트브리즈에서는 오는 14일부터 K-뷰티·라이프·푸드 등을 한 번에 경험할 수 있는 ‘K-컬쳐 체험 패키지’도 운영한다.

명동스퀘어 초대형 전광판과 중구 스마트 쉼터는 홍보관으로 활용한다. 전광판에는 중구 매력을 알리는 영상을 송출하고, 스마트 쉼터는 4월에 개최 예정인 ‘이순신 축제’ 팝업 홍보관으로 운영한다. 또한 명동 미디어 폴과 북창동 음식거리 미디어 월 등에는 전 세계 팬들을 환영하는 메시지를 띄워 방문객을 맞이한다.

구는 지난 25일 배형우 부구청장을 단장으로 하는 ‘중구관광개선추진단TF’회의를 개최했다. 이날 회의에는 남대문관광특구발전위원회, 동대문패션타운관광특구, 명동관광특구협의회, 명동스퀘어사무국, 중구상권발전소, 중구호텔업협회, 한국여행업협회, 한국관광공사, 남대문경찰서, 중부소방서 등 민·관 기관이 폭넓게 참여했다. 안전·편의·관광홍보를 아우르는 기관별 대응 방안과 현장 사례 등을 공유·점검하며 협력체계를 강화했다.

김길성 중구청장은“빈틈없는 안전 관리와 질서유지를 바탕으로, 공연 열기를 중구 관광 활성화로 이어가겠다”며 “안전하고 편리하게 다양한 매력을 즐길 수 있는 중구를 글로벌 팬들이 다시 찾고 싶은 도시로 만들겠다”고 밝혔다.