- 2월 28일 수료식 및 성과공유회 개최…충남 미래인재 양성의 대표사업

'2025년 충남 청소년 해외연수 큰길(CNGYL) 프로그램' 5기 연수를 성공리에 마치고, 연수생 및 학부모 등 약 430명이 참석한 가운데 수료식 및 성과공유회를 2월 28일 호서대학교 아산캠퍼스에서 개최했다.

이번 연수는 필리핀 바탄주 발랑가시에서 약 3주간 진행했으며, 참가 학생들은 1:1 및 1:5 맞춤형 어학수업과 문화체험 중심 프로그램에 참여하며 글로벌 역량을 키웠다. 특히 참여형 수업과 체험 활동을 통한 학습 몰입도와 만족도가 높았다.

수료식에서는 연수 기간 동안 성적 최우수 학생 ‘그랜드 엑셀런스상’및 영어 레벨테스트 성취 우수학생 ‘모스트 임프루브드상’외 8명의 우수 연수생에게 상장을 수여하고 2025년 해외연수 스케치 영상을 연수생 및 학부모와 함께 시청하는 등 연수 성과를 공유하는 시간을 가졌다.

진흥원 황환택 원장은 “해외연수 ‘큰길’은 충남 미래 인재를 발굴·양성하기 위한 대표 사업”이라며 “앞으로도 학생 안전을 최우선으로 하면서 교육 효과를 높이는 방향으로 내실 있게 추진해 나가겠다”고 밝혔다.

한편, 2026년 충남 청소년 해외연수(동계)는 도내 고교 1학년 학생을 대상으로 2027년 동계방학 기간(1~2월)동안 운영될 예정이며, 참가자는 9월 위탁기관 선정 이후 학교장 추천을 통해 선발한다.