세계 최초 웰니스 로봇 ‘나무엑스’ 등 본상 달항아리 현대적 재해석…공간 조화 평가

[헤럴드경제=최은지 기자] SK인텔릭스가 세계적 권위의 디자인 공모전에서 5개 부문을 석권하며 글로벌 디자인 경쟁력을 인정받았다.

SK인텔릭스는 독일 ‘iF 디자인 어워드 2026’에서 웰니스 로보틱스 ‘나무엑스(NAMUHX)’를 포함한 5개 제품이 제품 디자인 부문 본상을 수상했다고 3일 밝혔다.

올해 수상작은 초지능형 AI 웰니스 플랫폼인 나무엑스의 본체 ‘A1’과 ‘에어 센서(Air Sensor)’, 그리고 정수기 3종이다. 특히 나무엑스는 한국 전통 미학의 상징인 ‘달항아리’를 현대적으로 재해석한 조형미와 직관적인 사용자 경험(UX)을 구현한 점이 심사위원단의 높은 평가를 받았다.

나무엑스는 자율주행 기술과 100% 음성 컨트롤 기반의 에어 솔루션, 비접촉식 바이탈 사인 체크 기능을 하나의 디바이스에 통합한 제품이다. 기술적 완성도뿐만 아니라 브랜드 철학을 반영한 공간 친화적 설계를 통해 가전과 로봇의 경계를 허물었다는 평이다.

앞서 나무엑스는 세계 최대 IT·가전 전시회인 ‘CES’에서 혁신상을 수상하며 기술력을 인정받은 바 있다. 현재 스페인 바르셀로나에서 열리고 있는 세계 최대 모바일 전시회 ‘MWC 2026’에 참가해 글로벌 시장 공략에 박차를 가하고 있다.

SK인텔릭스 관계자는 “차별화된 기술과 디자인 철학을 바탕으로 전 사업 영역에서 세계 최고 수준의 경쟁력을 확보해 나갈 것”이라며 “고객의 일상을 건강하고 풍요롭게 만드는 AI 웰니스 플랫폼 기업으로 도약하겠다”고 말했다.