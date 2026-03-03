[헤럴드경제=민성기 기자 배우 지소연이 일본 여행 영상을 3·1절에 공개했다가 논란이 일자 사과했다.

지소연은 2일 자신의 인스타그램을 통해 “2월 말 업로드 된 일본 여행 영상과 관련해 보내주신 여러 의견을 무겁게 받아들이고 있다”고 글을 올렸다.

그는 “해당 영상은 2월 11일에 다녀온 여행을 기록한 콘텐츠였으나, 게시 시점이 갖는 의미를 충분히 깊이 있게 생각하지 못한 제 불찰”이라며 “보다 세심하게 살피지 못한 점에 대해 진심으로 송구한 마음이다”라고 사과했다.

이어 “제 개인적인 일상을 기록한 영상이었지만 의도와는 별개로 게시 시점으로 인해 불편함과 실망을 드린 점은 온전히 제 책임이라 생각한다, 다시 한번 죄송하다”고 했다.

또한 “이번 일로 함께 여행을 다녀온 (양)미라 언니에게까지 질타가 이어지고 있는 점 역시 마음이 무겁다”라며 “업로드 일정과 공개에 대한 판단은 전적으로 저의 결정이었으며 동행한 미라 언니는 이와 관련된 어떠한 부분도 알지 못했다, 미라 언니에게도 깊이 사과드리며 이로 인해 상처받는 일이 없기를 진심으로 바란다”고 설명했다.

지소연은 끝으로 “이번 일을 통해 더욱 신중하고 책임감 있게 행동해야 함을 깊이 깨닫고 있다”며 “앞으로는 콘텐츠를 기획하고 공개하는 모든 과정에서 사회적 맥락과 시기를 더욱 세심히 고려하겠다, 보내주신 지적을 겸허히 받아들이겠다”고 거듭 사과했다.

앞서 지난달 28일 지소연의 유튜브 채널에는 지소연이 양미라와 함께 일본 다카마쓰로 여행을 떠난 모습이 담긴 영상이 게재됐다. 이번 논란에 해당 영상은 현재 비공개로 전환됐다.