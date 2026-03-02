제2회 중동 상황 관계장관회의 주재

[헤럴드경제=배문숙 기자]김민석 국무총리는 미국과 이스라엘의 이란 공습으로 이란 최고지도자가 사망하고 이란이 보복 공격에 나서는 등 중동 지역 혼란관련 “발생 가능한 모든 상황에 선제적으로 대비해야한다”고 밝혔다.

김 총리는 이날 오후 정부서울청사에서 주재한 ‘제2회 중동 상황 관계장관회의’에서 “(중동)사태가 신속한 상황의 종료를 기원하지만, 현시점에서는 얼마나 지속될지 예측하기 어렵다”면서 “국내, 국제경제에 대한 영향 또한 불가피해보인다”며 이같이 말했다.

이어 “중동정세가 시시각각 급변하고 있다”면서 “미국, 이스라엘과 이란간의 무력충돌이 호르무즈 해협봉쇄 그리고 미군기지가 있는 인근 국가들에 대한 공격으로 확산되고 있다”고 우려를 표했다.

그러면서 “이때문에, 당장 항공길이 막히면서 현지에 있는 우리 국민들의 생명과 안전에 대한 우려가 커지고 있다”면서 “금융시장 변동, 유가 상승 등 우려했던 영향이 나타나고 있다”고 덧붙였다.

또 “정부는 사태가 장기화 되거나 예기치 못한 돌발상황이 발생하는 경우에도 즉각 대응할 수 있도록 만반의 준비를 다해야한다”면서 “각 부처는 모든 발생 가능한 시나리오를 상정하고 각 상황별 대책을 선제적으로 마련해달라”고 지시했다.

이어 “단기 대응과 함께 상황이 중기적으로 지연될 경우에 대비한 당장의 준비사항은 없는지도 점검해 달라”면서 “국민 생명과 안전, 경제영향 최소화 등을 중점적으로 챙겨달라”고 덧붙였다.

그러면서 “우선, 항공편 취소때문에 현지에 체류중인 우리 국민들의 안전에 대한 우려가 크다”면서 “ 1:1 안전 확인 및 귀국 안내에 만전을 기하고, 만일의 사태에 대비한 수송작전도 빈틈없이 준비해달라”고 당부했다.

김 총리는 또 “호르무즈 해협 봉쇄로 인해 우려되는 우리 운송 선박에 대한 안전 조치에 각별한 주의를 기울여야한다”면서“외환과 금융시장 변동성 확대도 우려되는 만큼 유가·환율·주식시장에 대한 모니터링 강화 등 시장안정 조치와 금융정책 수단을 마련하고, 우리 경제에 미칠 다층적 변화에도 대응방안을 마련해달라”고 말했다.

이어 “정부가 미처 챙기지 못하는 기업들의 애로가 있을 수 있다”면서 “재정경제부를 중심으로 중동 사태로 영향을 받는 기업들의 어려움을 청취하고 지원방안을 검토해 주실 것을 당부드린다”고 지시했다.

이어 “어떤 방식으로 지원이 가능한지 또는 어려움을 전달할 수 있는지에 대해서도 기업들에게 충분히 사전적으로 알려달라”면서 “국민들이 안심하실 수 있도록 차분하게 대응해야한다”고 덧붙였다.

그러면서 “각 부처와 기관은 국민들께 신뢰를 드려야한다”면서 “시시각각 변화하는 중동 상황을 예의 주시하면서 어떤 상황에서도 국민들께서 혼란해하시지 않도록 차분하고 꼼꼼하게 대책을 마련해달라”고 강조했다.

아울러 김 총리는 “각 부처는 무엇보다도 관련 정보를 실시간으로 공유하고 한 몸으로 움직여야한다”면서 “정부가 효과적으로 대응하기 위해선 정확한 정보와 시의성이 무엇보다도 중요한 만큼 각 부처는 중동 상황과 관련한 정보를 실시간으로 공유하고, 긴밀한 협조를 통해 정부가 한몸으로 원팀으로 대응할 수 있도록 분야별로 대응체계를 정비해달라”고 요청했다.