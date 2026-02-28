[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구 군위문화원은 지난 26일 삼국유사교육문화회관 공연장에서 김진열 군위군수, 최규종 군위군의회 의장, 박창석 대구시의원 및 회원 300여명 등이 참석한 가운데 ‘제43차 정기총회’를 개최했다.

이번 정기총회에서는 군위문화상 시상, 2025년도 사업실적 결산, 2026년도 사업계획 및 예산(안) 심의·의결 등이 진행됐다.

올해로 두 번째를 맞은 제2회 군위문화상 수상자로는 이전호 한국문인협회 군위지부 지부장과 최경순 얼쑤민요단 회장이 선정돼 수상의 영예를 안았다.

군위문화원은 올해 주요사업으로 삼장군단오축제, 삼국유사 전국 서예대전, 문화학교 운영, 군위문화 발간 등을 추진할 계획이다.

김진열 군위군수는 “지역 고유의 문화를 소중히 지키는 한편 새로운 문화 가치를 더해 군민들의 일상 속에 활력과 감동을 전해주기 바란다”며 “군위가 지닌 소중한 문화 자산을 바탕으로 ‘문화로 도약하는 군위’를 만들어가는 데 앞장서 주시기를 바란다”고 말했다.